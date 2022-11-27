. Настасья Самбурская подвергалась насилию отца

Психолог рассказал, что происходит с актрисой Настасей Самбурской. Несколько лет назад Настасья Самбурская попыталась устроить личную жизнь и вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Брак просуществовал всего два месяца. Актриса рассказала, как складывались отношения в течение этого времени. Психолог в этом союзе увидела свою картину. У 35-летней звезды сериала «Универ. Новая общага» не складываются отношения с мужчинами. Официальный брак не принес счастья актрисе, избранник контролировал ее, а также злоупотреблял алкоголем. В конце концов Настасья не выдержала и подала на развод.Психолог Лина Дианова дала свою оценку таким отношениям. По ее мнению, у Самбурской низкая самооценка. Из-за нее она может быть только с абьюзером, потому что абьюзер никогда не появится в жизни человека, у которого все в порядке с самоценностью. Второй важный аспект — семья актрисы. Самбурская и сама признается, что детство было сложным. Отец сидел в тюрьме, вел отрицательный образ жизни, мать била. Актриса до сих пор не любит вспоминать свое детство, потому что в нем ничего не было хорошего. Дианова вынесла вердикт, мол, установку на сложные отношения с мужчинами бессознательно привил ей родитель. «Первым абьюзером в жизни Настасьи был ее отец: «Или ты делаешь, как я сказал, или тебе конец». Вот место, где она беспомощный ребенок и ни на что не влияет», — рассказала Лина в своей авторской программе на YouTube. Специалист настаивает на том, что артистке нужна долгая психотерапия, которая позволит ей преодолеть кризис и проработать травмы детства. Однако артистка считает, что она и сама достаточно ориентирована в психологии и не нуждается в помощи посторонних.