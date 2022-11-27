. Названо условие для раскола отношений между Украиной и Западом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названо условие для раскола отношений между Украиной и Западом

Названо условие для раскола отношений между Украиной и ЗападомEconomist: попытка Украины вернуть контроль над Крымом может привести к расколу с Западом

Попытка Украины вернуть контроль над Крымом может привести к расколу между Киевом и Западом. Об этом говорится в материале журнала Economist.

Автор статьи отмечает, что политические лидеры в Киеве «в частном порядке признают» сложность возвращения контроля над Донбассом и Крымом. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский «возможно, загоняет себя в угол» заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины.

«Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — указывает издание.

Ранее американский генерал Марк Милли оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить российскую армию в ближайшее время. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — уточнил он.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названо условие для раскола отношений между Украиной и Западом
Названо условие для раскола отношений между Украиной и Западом
Продажи Xbox Series X | S за 24 месяца значительно превосходят результаты Xbox 360
Продажи Xbox Series X | S за 24 месяца значительно превосходят
В Борисоглебске выставили на продажу уникальный Matiz-лимузин (7 фото)
В Борисоглебске выставили на продажу уникальный Matiz-лимузин (7 фото)
В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности
В российском городе продлили высокий уровень террористической
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Сербские читатели газеты "Политика" заступились за Россию перед поляками: "нет права обвинять"
Сербские читатели газеты "Политика" заступились за Россию
Little Big облизывает Аллу Пугачеву
Little Big облизывает Аллу Пугачеву
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
С глаз долой: какие вещи нельзя показывать гостям в доме
С глаз долой: какие вещи нельзя показывать гостям в доме
Раскрылась неприглядная правда о связи Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко
Раскрылась неприглядная правда о связи Бориса Моисеева и Людмилы
От чего умерла королева Елизавета II?
От чего умерла королева Елизавета II?

Топ на сегодня

Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Инструкция по самообороне в автомобиле
Инструкция по самообороне в автомобиле
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Павел Прилучный показал, как проходит утро с молодой женой в Эмиратах
Павел Прилучный показал, как проходит утро с молодой женой в Эмиратах
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии

Еще по теме

Крым можно вернуть, только уничтожив Российскую Федерацию — Украинский замминстра
В Раде обозначили срок возвращения Крыма под контроль Киева
Зеленский назвал главное условие возвращения Крыма
Трибунал в Гааге приравнял ситуацию с Крымом к международному вооруженному конфликту