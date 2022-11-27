. Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии

Вадим Карасев

Число погибших из-за оползня на острове Искья увеличилось до 5, среди жертв новорожденный

Число погибших из-за оползня на итальянском острове Искья в Неаполитанском заливе увеличилось до пяти, среди жертв новорожденный ребенок трех недель от роду. Об этом сообщает ANSA.

По информации агентства, из 11 человек, которые считались пропавшими без вести, обнаружены тела четырех жертв, три из которых — дети. Ранее стало известно о гибели молодой женщины. Сейчас число погибших увеличилось до пятерых человек, поиски семерых граждан продолжаются.

Оползень, вызванный ливневыми дождями, сошел на городок Казамиччола утром 26 ноября. Ранее представитель местных карабинеров рассказал, что под грязевым потоком оказался полностью погребен дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка.