. Новости Game Pass за 19-26 ноября: новые игры в подписке, обновления и много интересных материалов

Минувшая неделя, с 19 по 26 ноября, стала не самой насыщенной на события для подписчиков Game Pass. Microsoft добавила всего пару игр в подписку, но сразу несколько проектов из сервиса получили обновления с новым контентом (или анонсы этих обновлений). Обо всем этом, плюс о материалах по Game Pass, которые выходили на нашем сайте за неделю, в этой сводке.

Новые игры в Game Pass за неделю

В подписке Game Pass на этой неделе появилось всего 2 новые игры:

Gungrave G.O.R.E.Battlefield 2042 (для Game Pass Ultimate, за счет EA Play)

Игра Gungrave G.O.R.E. откровенно разочаровала критиков и игроков — ее рейтинг на агрегаторах едва дотянул до 60 баллов из 100. В проекте плохо практически все: сюжет, игровой мир, техническое исполнение и многое другое. Из интересного — только сам экшен, который успевает быстро наскучить.

А игра Battlefield 2042, которая была добавлена на этой неделе в подписку Game Pass, наоборот, получила немало положительных отзывов. Проект в прошлом году «забуксовал» на старте, но на этой неделе в нем начался уже 3 сезон, и теперь количество игроков заметно увеличилось, благодаря выходу проекта в сервисе подписки.

Обновления игр из Game Pass

На этой неделе сразу несколько игр из Game Pass получили интересные обновления:

Отличная головоломка на этой неделе получила оптимизацию до Xbox Series X | S. Теперь игрокам на новых консолях проект доступен в 60 FPS. Кроме того, апдейт включает в себя два новых режима — «Режим разработчика» и «Режим испытаний».На этой неделе в игре стартовал 8 сезон, который добавил новую PvP систему сражений между фракциями.Для игры вышло первое обновление с новым контентом после ее официального релиза. Апдейт добавил в игру новое усиление, уровень и персонажа (подробнее здесь). Крайне любопытная и высокооцененная игра SpiderHeck получила крупный апдейт под названием Trials of Jazeps — с новыми уровнями, порталами и прочими функциями.

Кроме того, создатели Disney Dreamlight Valley на этой неделе объявили, что апдейт с новыми приключениями и героями из «Истории игрушек» выйдет уже скоро — 6 декабря.

Удаляют на следующей неделе

30 ноября из подписки Game Pass удаляют эти 8 игр:

Интересные материалы и новости за неделю

Archvale (Xbox, PC, xCloud)Deeeer Simulator (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC)Mind Scanners (Xbox, PC, xCloud)Mortal Shell (Xbox, PC, xCloud)Space Warlord Organ Trading Simulator (Xbox, PC, xCloud)Undungeon (Xbox, PC, xCloud)Warhammer 40,000 Battlesector (Xbox, PC, xCloud)

На этой неделе появилось немало интересных материалов по Game Pass, ниже некоторые из них:

Microsoft о бизнесе Xbox: о проблемах Game Pass, xCloud и конкуренции с Playstation2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервисаEverspace 2 выйдет на Xbox в 2023 году, игру на консолях ожидают в Game PassSony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»6 игр из Game Pass получили награды в рамках Golden Joystick Awards 2022, «Игра года на Xbox» — GroundedБолее $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game PassОжидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном релиза

В Америке на этой неделе праздновали День Благодарения, и официальные аккаунты Game Pass поздравляли игроков изображением, которое можно видеть ниже: