Новости Game Pass за 19-26 ноября: новые игры в подписке, обновления и много интересных материалов
Минувшая неделя, с 19 по 26 ноября, стала не самой насыщенной на события для подписчиков Game Pass. Microsoft добавила всего пару игр в подписку, но сразу несколько проектов из сервиса получили обновления с новым контентом (или анонсы этих обновлений). Обо всем этом, плюс о материалах по Game Pass, которые выходили на нашем сайте за неделю, в этой сводке.
Новые игры в Game Pass за неделю
В подписке Game Pass на этой неделе появилось всего 2 новые игры:
Gungrave G.O.R.E.
Battlefield 2042 (для Game Pass Ultimate, за счет EA Play)
Игра Gungrave G.O.R.E. откровенно разочаровала критиков и игроков — ее рейтинг на агрегаторах едва дотянул до 60 баллов из 100. В проекте плохо практически все: сюжет, игровой мир, техническое исполнение и многое другое. Из интересного — только сам экшен, который успевает быстро наскучить.
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А игра Battlefield 2042, которая была добавлена на этой неделе в подписку Game Pass, наоборот, получила немало положительных отзывов. Проект в прошлом году «забуксовал» на старте, но на этой неделе в нем начался уже 3 сезон, и теперь количество игроков заметно увеличилось, благодаря выходу проекта в сервисе подписки.
Обновления игр из Game Pass
На этой неделе сразу несколько игр из Game Pass получили интересные обновления:
Superliminal. Отличная головоломка на этой неделе получила оптимизацию до Xbox Series X | S. Теперь игрокам на новых консолях проект доступен в 60 FPS. Кроме того, апдейт включает в себя два новых режима — «Режим разработчика» и «Режим испытаний».
Sea of Thieves. На этой неделе в игре стартовал 8 сезон, который добавил новую PvP систему сражений между фракциями.
Vampire Survivors. Для игры вышло первое обновление с новым контентом после ее официального релиза. Апдейт добавил в игру новое усиление, уровень и персонажа (подробнее здесь).
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SpiderHeck. Крайне любопытная и высокооцененная игра SpiderHeck получила крупный апдейт под названием Trials of Jazeps — с новыми уровнями, порталами и прочими функциями.
Кроме того, создатели Disney Dreamlight Valley на этой неделе объявили, что апдейт с новыми приключениями и героями из «Истории игрушек» выйдет уже скоро — 6 декабря.
Удаляют на следующей неделе
30 ноября из подписки Game Pass удаляют эти 8 игр:
Archvale (Xbox, PC, xCloud)
Deeeer Simulator (Xbox, PC, xCloud)
Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC)
Mind Scanners (Xbox, PC, xCloud)
Mortal Shell (Xbox, PC, xCloud)
Space Warlord Organ Trading Simulator (Xbox, PC, xCloud)
Undungeon (Xbox, PC, xCloud)
Warhammer 40,000 Battlesector (Xbox, PC, xCloud)
Интересные материалы и новости за неделю
На этой неделе появилось немало интересных материалов по Game Pass, ниже некоторые из них:
Microsoft о бизнесе Xbox: о проблемах Game Pass, xCloud и конкуренции с Playstation
2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса
Everspace 2 выйдет на Xbox в 2023 году, игру на консолях ожидают в Game Pass
Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»
6 игр из Game Pass получили награды в рамках Golden Joystick Awards 2022, «Игра года на Xbox» — Grounded
Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game Pass
Ожидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном релиза
В Америке на этой неделе праздновали День Благодарения, и официальные аккаунты Game Pass поздравляли игроков изображением, которое можно видеть ниже: