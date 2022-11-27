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Новости Game Pass за 19-26 ноября: новые игры в подписке, обновления и много интересных материалов

Новости Game Pass за 19-26 ноября: новые игры в подписке, обновления и много интересных материалов


Минувшая неделя, с 19 по 26 ноября, стала не самой насыщенной на события для подписчиков Game Pass. Microsoft добавила всего пару игр в подписку, но сразу несколько проектов из сервиса получили обновления с новым контентом (или анонсы этих обновлений). Обо всем этом, плюс о материалах по Game Pass, которые выходили на нашем сайте за неделю, в этой сводке.

Новые игры в Game Pass за неделю

В подписке Game Pass на этой неделе появилось всего 2 новые игры:



Gungrave G.O.R.E.



Battlefield 2042 (для Game Pass Ultimate, за счет EA Play)

Игра Gungrave G.O.R.E. откровенно разочаровала критиков и игроков — ее рейтинг на агрегаторах едва дотянул до 60 баллов из 100. В проекте плохо практически все: сюжет, игровой мир, техническое исполнение и многое другое. Из интересного — только сам экшен, который успевает быстро наскучить.


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А игра Battlefield 2042, которая была добавлена на этой неделе в подписку Game Pass, наоборот, получила немало положительных отзывов. Проект в прошлом году «забуксовал» на старте, но на этой неделе в нем начался уже 3 сезон, и теперь количество игроков заметно увеличилось, благодаря выходу проекта в сервисе подписки.

Обновления игр из Game Pass

На этой неделе сразу несколько игр из Game Pass получили интересные обновления:



Superliminal. Отличная головоломка на этой неделе получила оптимизацию до Xbox Series X | S. Теперь игрокам на новых консолях проект доступен в 60 FPS. Кроме того, апдейт включает в себя два новых режима — «Режим разработчика» и «Режим испытаний».



Sea of Thieves. На этой неделе в игре стартовал 8 сезон, который добавил новую PvP систему сражений между фракциями.



Vampire Survivors. Для игры вышло первое обновление с новым контентом после ее официального релиза. Апдейт добавил в игру новое усиление, уровень и персонажа (подробнее здесь).


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SpiderHeck. Крайне любопытная и высокооцененная игра SpiderHeck получила крупный апдейт под названием Trials of Jazeps — с новыми уровнями, порталами и прочими функциями.

Кроме того, создатели Disney Dreamlight Valley на этой неделе объявили, что апдейт с новыми приключениями и героями из «Истории игрушек» выйдет уже скоро — 6 декабря.

Удаляют на следующей неделе

30 ноября из подписки Game Pass удаляют эти 8 игр:



Archvale (Xbox, PC, xCloud)



Deeeer Simulator (Xbox, PC, xCloud)



Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC)



Mind Scanners (Xbox, PC, xCloud)



Mortal Shell (Xbox, PC, xCloud)



Space Warlord Organ Trading Simulator (Xbox, PC, xCloud)



Undungeon (Xbox, PC, xCloud)



Warhammer 40,000 Battlesector (Xbox, PC, xCloud)

Интересные материалы и новости за неделю

На этой неделе появилось немало интересных материалов по Game Pass, ниже некоторые из них:



Microsoft о бизнесе Xbox: о проблемах Game Pass, xCloud и конкуренции с Playstation



2 игры, которые добавили в Game Pass в ноябре, неожиданно удалили из сервиса



Everspace 2 выйдет на Xbox в 2023 году, игру на консолях ожидают в Game Pass



Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»



6 игр из Game Pass получили награды в рамках Golden Joystick Awards 2022, «Игра года на Xbox» — Grounded



Более $100 млн может выплачивать Microsoft за добавление игры в Game Pass



Ожидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном релиза

В Америке на этой неделе праздновали День Благодарения, и официальные аккаунты Game Pass поздравляли игроков изображением, которое можно видеть ниже:


# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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