. Ольга Бузова похвасталась грудью в прозрачном бюстгальтере

Ведущая и певица Ольга Бузова предстала в пикантном виде. Телеведущая выложила в Сеть провокационные кадры, ошарашив фанатов. Ольга Бузова уже давно стала одной из самых популярных персон в России. Больше 18 лет бывшая звезда «Дома-2» работает на телевидении. Она ведет несколько передач, а также дает концерты. В 36 лет артистка не перестает экспериментировать с имиджем и все чаще облачается в откровенные наряды. На днях она в боди сразила публику в Минске. На этот раз Ольга вернулась в Москве. Она сообщила, что снова участвует в театральной постановке. В соцсети телеведущая выложила видео, на котором предстала в нижнем белье. Она не скрыла округлый бюст в кружевном бюстгальтере с тесемками. Бузова выставила свои прелести напоказ. Она призналась, что волнуется перед начало спектакля.Поклонники удивились такому преображение. Многие были ошарашены таким пикантным контентом. «Ого, какие шары», «Оля, забыла одеться?», «Никакого мужчины нет. Влюбленные такие кадры не выставляют», «Откуда такое богатство?», «Классная такая с кудряшками», «Грудь откуда взялась?» — стали писать подписчики.