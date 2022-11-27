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От чего умерла королева Елизавета II?

От чего умерла королева Елизавета II?
Вскрылись детали смерти королевы Елизаветы II. Смерть бессменного монарха Великобритании, несмотря на ее преклонный возраст, потрясла общественность. Согласно официальным данным, Елизавета II умерла от старости. Однако Гайлс Брандрет, друг мужа королевы, уверен — это не так. По мнению товарища принца Филиппа, коронованную особу сгубила редкая форма рака костного мозга — множественная миелома. Во всяком случае, именно так он написал в новой биографии Елизаветы II. Он уверен, перед кончиной королева стойко сражалась с серьезной болезнью. «Я слышал, что у королевы была одна из форм миеломы. Это объясняет ее усталость и потерю веса, а также проблемы с подвижностью, о которых нам часто говорили в последний год жизни», — пишет он. От множественной миеломы, в основном, страдают пожилые люди. Заболевание редкое. По данным открытых источников, болезнь поражает примерно трех человек из 100 тысяч в год. Для нее характерны паталогические переломы, боли в костях (особенно в области таза и поясницы), усталость, снижение гемоглобина, тромбозы и кровотечения. «В настоящее время не разработано лекарства, но есть поддерживающее лечение, помогающие регулировать иммунную систему, а также средства, способные предотвратить ослабление костей и уменьшить тяжесть симптомов. Они могут продлить жизнь пациента от нескольких месяцев до двух—трех лет», — заявляет Гайлс Брандрет «Independent». За несколько месяцев до смерти здоровье Елизаветы II вызывало опасения публики. Торжественные мероприятия отменялись одно за другим из-за проблем с мобильностью. А прошлым летом монарх была вынуждена пропустить свой платиновый юбилей из-за плохого самочувствия.
# Шоу-бизнес Монархи
По материалам: z-aya

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