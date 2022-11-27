. Павел Прилучный показал, как проходит утро с молодой женой в Эмиратах

Актеру Павлу Прилучному и его жене поклонники подарили отпуск в Эмиратах. Недавно Прилучный и Брутян сообщили радостную новость – фанаты подарили им путевку в Дубай. Пвел долго откладывал поездку из-за напряженного рабочего графика, однако решил, что пора вывезти молодую жену на море. Влюбленные постоянно делятся контентом с отпуска и публикуют различные фото и видео друг с другом. Сегодня Брутян показала, как проходит ее утро с мужем. Сначала она засняла немного сонного супруга » и написала: «Good morning». А после этого они вместе отправились расслабляться в бассейне на крыше, с которого открывался вид на город.На отдыхе пара ни в чем себе не отказывает. В первые дни в Эмиратах они отправились на ужин в дорогой ресторан на крыше одного из небоскребов. Вместе с супругами вечер провели их друзья — певица Катя и Волга Король. В тот же день Зепюр опубликовала фотографию со встречи и рассказала, что за три дня Павел умудрился сильно загореть. Она посмеялась над мужем и сказала, что уже скоро не будет видеть его в темноте. «Люблю тебя, мой черненький», — тепло отозвалась о Прилучном Брутян.К слову, актриса не перестает восхищаться мужем. Она постоянно снимает его в сторис и высказывается о нем только с любовью. Сам Павел тоже не скупится на комплименты жене. Он восхищается ее внешностью, добротой и искренностью. Актер не устает повторять, что крайне счастлив в браке с Зепюр Брутян, несмотря на то, что многие хейтеры пишут, что роман актеров – это пиар-ход.