. Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
Гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля  отметили десятилетие со дня свадьбы в ресторане Санкт-Петербурга. На фоне слухов о разводе супруги роскошно отметили юбилей — десятилетие со дня свадьбы — в романтическом путешествии. Воля и Утяшева поделились фото с торжества.
«Нам 10 лет. Санкт-Петербургу спасибо за невероятный прием! Очень приятно было отметить эту дату в легендарном отеле, где останавливались наши любимые пары — Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Владимир Высоцкий и Марина Влади и даже Петр Ильич Чайковский со своей женой Антониной. Гранд Отель Европа низкий поклон. Мы побежали в новое десятилетие!», - написали Павел и Ляйсан в своих Телеграм-каналах. «Пусть наша семья проживет еще 100 раз по 10!» — пожелала Ляйсан. Она вспомнила, как забавно Воля когда-то сделал ей предложение руки и сердца: «Я чистила картошку для борща и случайно уронила нож, а Павел, поднимая его, встал на колено. Я подумала, что у него опять схватило спину и начала поднимать… Это был анекдот!». У супругов подрастают двое детей: 9-летний Роберт и 7-летняя София.
# Шоу-бизнес Воля Павел
По материалам: z-aya

Последние новости

Сербские читатели газеты "Политика" заступились за Россию перед поляками: "нет права обвинять"
Сербские читатели газеты "Политика" заступились за Россию
Little Big облизывает Аллу Пугачеву
Little Big облизывает Аллу Пугачеву
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
С глаз долой: какие вещи нельзя показывать гостям в доме
С глаз долой: какие вещи нельзя показывать гостям в доме
Раскрылась неприглядная правда о связи Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко
Раскрылась неприглядная правда о связи Бориса Моисеева и Людмилы
От чего умерла королева Елизавета II?
От чего умерла королева Елизавета II?
В российский бар отказались пускать добровольца в военной форме
В российский бар отказались пускать добровольца в военной форме
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
Депутаты ЕР и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с праздником
Депутаты ЕР и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с праздником
4 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 21-27 ноября
4 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 21-27
Подборка гифок (25 гифок) - 25.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 25.11.2022
Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия Величковского и мучеников Гурия и Самона
Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия

Топ на сегодня

Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Инструкция по самообороне в автомобиле
Инструкция по самообороне в автомобиле
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Павел Прилучный показал, как проходит утро с молодой женой в Эмиратах
Павел Прилучный показал, как проходит утро с молодой женой в Эмиратах
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии

Еще по теме

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились в романтическое путешествие
Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми открыли горнолыжный сезон в Австрии: фото с семейного отдыха пары
Ляйсан Утяшева рассказала о своих скромных заработках
Получите рок-н-ролл: Павел Воля и Ляйсан Утяшева в рок-образах