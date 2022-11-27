. Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу

Гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля отметили десятилетие со дня свадьбы в ресторане Санкт-Петербурга. На фоне слухов о разводе супруги роскошно отметили юбилей — десятилетие со дня свадьбы — в романтическом путешествии. Воля и Утяшева поделились фото с торжества.«Нам 10 лет. Санкт-Петербургу спасибо за невероятный прием! Очень приятно было отметить эту дату в легендарном отеле, где останавливались наши любимые пары — Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Владимир Высоцкий и Марина Влади и даже Петр Ильич Чайковский со своей женой Антониной. Гранд Отель Европа низкий поклон. Мы побежали в новое десятилетие!», - написали Павел и Ляйсан в своих Телеграм-каналах. «Пусть наша семья проживет еще 100 раз по 10!» — пожелала Ляйсан. Она вспомнила, как забавно Воля когда-то сделал ей предложение руки и сердца: «Я чистила картошку для борща и случайно уронила нож, а Павел, поднимая его, встал на колено. Я подумала, что у него опять схватило спину и начала поднимать… Это был анекдот!». У супругов подрастают двое детей: 9-летний Роберт и 7-летняя София.