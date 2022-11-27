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Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть

Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефтьПресс-секретарь Песков: РФ не будет торговать ресурсами со странами, вводящими потолок цен

Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».

«Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», — подчеркнул Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль готовит президентский указ, запрещающий как российским компаниям, так и любым трейдерам, занимающимся закупкой нефти в стране, продавать сырье государствам и компаниям, которые ввели потолок цен в отношении Москвы.

25 ноября стало известно что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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