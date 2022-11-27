. Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
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Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери

Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Певица Слава пришла на свадьбу дочери в джинсах и рубашке. На днях 23-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж за молодого человека по имени Андрей. Влюбленная пара выглядела роскошно. Саша надела пышное свадебное платье, сделала лаконичную укладку дополнила ее фатой. Жених предпочел классический черный костюм. Бракосочетание прошло в ЗАГСе Барвихи. На нем собрались только самые близкие молодоженов. Анастасия Сланевская поразила немногочисленных гостей церемонии своим внешним видом. Оказалось, артистка считала, раз церемония будет проходить в узком кругу, то и наряжаться нет смысла. Поэтому Слава надела джинсы и рубашку в клетку. «Я просто в шоке. Я думала, что будет просто роспись, поэтому я даже не подготовилась. Она была такая красивая, Андрюша такой красивый», – призналась звезда.
Напомним, Морозова не раскрывала подробностей личной жизни, поскольку ее возлюбленный сторонился публичности. Их отношения длились восемь лет. Все это время влюбленные соперничали друг с другом. Из-за этого возникали конфликтные ситуации, становившиеся причиной многочисленных расставаний. «А потом сменили тактику взаимодействий: я перестала скандалить и начала ему доверять. Мы вместе сильно выросли за последнее время, у нас кардинально сменились ценности»,— отметила Саша в одном из интервью. Девушка добавила, что ее супруг — небогатый человек. Поначалу, она переживала из-за финансовой составляющей брака, но потом отпустила ситуацию. «Поняла, что человек работает, у него все получается, между нами взаимопонимание, преданность, любовь. Это дорогого стоит, а остальное придет», — высказалась Морозова.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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