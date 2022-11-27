. Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили

Вадим Карасев

Аналитик Рыков: реакция России на потолок цен на ресурсы зависит от установленных значенийСюжетСтоимость нефти:

Россия будет реагировать на потолок цен на нефть исходя из стоимости, которую установят западные страны. Такое мнение «Ленте.ру» высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Он также объяснил планы Москвы не продавать нефть и газ вводящим ограничения странам.

«Заявления, что мы не будем продавать нефть тем странам, которые ввели потолок, давно звучат. Если страны Евросоюза последуют за Польшей и введут потолок в 30 долларов, то Россия однозначно перестанет продавать нефть. Если введут потолок в 65-70 долларов, то это и так примерно те же цены, по которым мы сейчас торгуем. Сейчас совершенно непонятно, что будет с идеей потолка и реакцией на это», — объяснил он.

Однако страны, вводящие потолок цен на российскую нефть, в любом случае не смогут закупать ее из-за эмбарго, которое вступает в силу 5 декабря. Мера рассчитана на третьи страны, отмечает Юрий Рыков.

«Азиатские страны не участвуют в установлении потолка, для них этот запрет косвенный, то есть нельзя использовать соответствующую транспортировку. Поскольку на страховом рынке [судов, перевозящих нефть,] в основном доминируют европейские компании, то будут проблемы со страховкой. Факт введения потолка будет тянуть цену [российской нефти вниз]. Мы и так с дисконтом продаем, поэтому я не думаю, что здесь будет какое-то существенное влияние», — сказал аналитик.

Из-за возможного сокращения спроса Россия будет вынуждена сокращать добычу нефть. Однако это может произойти не из-за потолка цен, считает Юрий Рыков.

«Тут большую опасность с моей точки зрения представляет мировая рецессия, которая может понизить спрос на нефть на неопределенный срок. Это может способствовать тому, что добычу нефти придется сокращать. Но это было бы нежелательно в большом объеме, поскольку потом будет достаточно трудно восстановить», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен.

Потолок цен на нефть введен Евросоюзом в рамках пакета антироссийских санкций против военных действий на территории Украины. Он подразумевает запрет третьим странам покупать российскую нефть выше установленного ограничений. Так западные страны намерены сократить доходы России и ограничить возможность финансировать специальную военную операцию.