. Полезный и вкусный завтрак: что нужно есть утром, чтобы избавиться от жира на животе

Люди, которые следят за своей фигурой и здоровьем, всегда особое внимание уделяют завтракам. Важно наполнить рацион белками, полезными жирами и питательными веществами, которые обеспечат ощущение сытости на весь день. Правильный завтрак является залогом красивой фигуры, к тому же ваш день начнется с позитивной ноты. Если грамотно составить рацион питания и каждое утро есть определенные продукты, то через некоторое время вы избавитесь от нежелательных килограммов и лишних сантиметров в области талии и живота.

Что есть на завтрак, чтобы избавиться от жира на животе

Самым важным приемом пищи является завтрак. От него зависит, будете ли вы энергичными на протяжении всего дня. Есть продукты, которые считаются полезными не только для утреннего приема пищи, но и на протяжении дня. К тому же с их помощью можно избавиться от жира в такой проблемной зоне, как живот.

Грейпфрут





В меню многих диет присутствует грейпфрут, и это неудивительно, так как данный фрукт эффективно борется с лишними килограммами. Одно из исследований американских ученых показало, что если съедать грейпфрут перед едой, то можно меньше съесть во время завтрака, причем организм будет чувствовать сытость. Желательно употреблять цитрусовое в его натуральном виде, а не в качестве смузи, так как никакого эффекта от этого не будет.

Лосось

Многие уже давно включили в рацион завтрака такую рыбу, как лосось. Несмотря на то, что это жирная рыба, она не считается калорийной, к тому же человек получает полезные жиры. Помимо этого, лосось полезный, так как насыщает организм белком, йодом и омегой-3. В результате это снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Так, почему бы не добавить к привычной яичнице кусочек ржаного тоста с лососем.

Семена чиа

Чиа давно уже стали популярными у тех людей, кто следит за своим весом. Семена насыщены клетчаткой, и когда человек их съедает, они становятся гелеобразным веществом в желудке. Следовательно, на протяжении дня вы будете чувствовать сытость. Чиа часто добавляют в каши, смузи или салаты.





Приготовить их просто: нарезаем любимые фрукты, добавляем 3-4 ст. л. семян чиа и заливаем это все 250 миллилитрами растительного молока. Полезный завтрак готов.

Яйца

Сейчас сложно представить привычный завтрак без яиц. Они не только вкусные, но и богаты белком, что обеспечивает ощущение сытости. К тому же в данном продукте есть полезные жиры, которые отвечают за обеспечение жизненно важных процессов в организме.

Яблоко

Справиться с висцеральным жиром сложно, однако есть продукт, которому это не составит особого труда. Речь идет о яблоке. Данный фрукт поможет справиться с лишними сантиметрами на талии. Так почему бы его не добавить в свой завтрак.