Продажи Xbox Series X | S за 24 месяца значительно превосходят результаты Xbox 360
Сегодня, 23:25 Вадим Карасев
Xbox Series X | S является самой успешной игровой приставкой Xbox в истории, в плане стартовых продаж — об этом Microsoft говорила неоднократно. Продажи Xbox Series X | S заметно превосходят продажи Xbox One, но выше они и продаж Xbox 360.
Портал vgchartz, который отслеживает информацию об успехах игровых устройств, сравнил продажи Xbox Series X | S и Xbox 360 за 24 месяца. Отмечается, что Xbox Series X | S заметно превосходит предшественника. При этом, разрыв Xbox Series X | S и Xbox 360 продолжает расти. За 24 месяца:
Общий объем продаж Xbox Series X | S составил 17 777 685 устройств
Общий объем продаж Xbox 360 составил 12 664 056 устройств
Ниже можно видеть детальное сравнение продаж Xbox Series X | S и Xbox 360 за 24 месяца после старта:
По материалам: newxboxone