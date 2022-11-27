. Продажи Xbox Series X | S за 24 месяца значительно превосходят результаты Xbox 360
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Продажи Xbox Series X | S за 24 месяца значительно превосходят результаты Xbox 360

Продажи Xbox Series X | S за 24 месяца значительно превосходят результаты Xbox 360


Xbox Series X | S является самой успешной игровой приставкой Xbox в истории, в плане стартовых продаж — об этом Microsoft говорила неоднократно. Продажи Xbox Series X | S заметно превосходят продажи Xbox One, но выше они и продаж Xbox 360.

Портал vgchartz, который отслеживает информацию об успехах игровых устройств, сравнил продажи Xbox Series X | S и Xbox 360 за 24 месяца. Отмечается, что Xbox Series X | S заметно превосходит предшественника. При этом, разрыв Xbox Series X | S и Xbox 360 продолжает расти. За 24 месяца:



Общий объем продаж Xbox Series X | S составил 17 777 685 устройств



Общий объем продаж Xbox 360 составил 12 664 056 устройств

Ниже можно видеть детальное сравнение продаж Xbox Series X | S и Xbox 360 за 24 месяца после старта:


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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