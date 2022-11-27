. Продюсер Bioware и Dragon Age против сделки Microsoft и Activision Blizzard

Вадим Карасев





Позиции многих компаний и деятелей игровой индустрии по вопросу сделки Microsoft и Activision Blizzard стали известны на этой неделе. Sony выступает резко против слияния, компания Google также считает, что сделка приведет к снижению конкуренции. Microsoft и Activision уверены, что для игроков сделка принесет исключительно плюсы, отмечая, что готовы и в суде отстаивать свою позицию.

Высказался о возможном слиянии Microsoft и Activision Blizzard известный в игровой индустрии специалист, бывший продюсер Bioware и Dragon Age, Марк Дарра. Он солидарен с компаниями, которые считают, что сделка приведет к негативным последствиям в долгосрочной перспективе:

Это приобретение, я так считаю, будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. Конечно, в краткосрочной перспективе есть надежда, что слияние между Activision Blizzard и Microsoft станет положительным моментом для индустрии. И я говорю это, поскольку сейчас кажется, что Activision нужен кто-то, чтобы очистить культуру вокруг Activision. Но подобные операции обычно плохи, потому что, как только вы получаете контроль над компанией, вы также начинаете хотеть контролировать расходы, и это, как правило, отражается на инвестициях в креативные и рискованные проекты.

Напомним, ранее Microsoft опубликовала документ, где рассказала свое мнение по поводу слияния. По ее словам, даже при завершении сделки она не станет лидером индустрии, при этом сейчас компания вкладывает серьезные средства в развитие игровой индустрии, которые далеки от окупаемости.