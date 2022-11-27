. Раскрылась неприглядная правда о связи Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко

Артистка считала, что певец Борис Моисеев был не достоин ее. Актриса Людмила Гурченко даже спустя десять лет после ухода из жизни считается кумиром многих россиян. И для коллег звезда была примером для подражания. Пятый супруг Гурченко музыкант Константин Купервейс признался, что его экс-супруга всегда оставалась на высоте и знала себе цену. Он уверен, что на дуэт с певцом Борисом Моисеевым она ни за что бы не согласилась. По его словам, на этот шаг Людмила Маркова пошла из-за своего шестого мужа, продюсера Сергея Сенина. Купервейс считает, что он заставил Гурченко выйти на сцену с Моисеевым. По всей видимости, мужчина хотел подстегнуть угасающий интерес публики к персоне своей жены.«Она бы никогда этого не сделала. Не потому, что Боря Моисеев плохой, или что-то, но она - человек, который пел песни войны, играла в прекрасных фильмах у Матвеева, у Германа. Уровень! Это не значит, что Боря плохой, но она пошла не по той дороге»,— пояснил Купервейс в беседе с «Пятым каналом». Напомним, Гурченко была замужем шесть раз. Первым супругом звезды стал режиссер Василий Ордынский, но брак не продлился долго. Уже спустя три года артистка вышла замуж за сценариста Бориса Андроникашвили, с которым прожила всего два года. В третий раз Людмила Марковна связала себя узами брака с Александром Фадеевым. В мужьях Гурченко три года побывал и Иосиф Кобзон. Но и этот брак постигла неудача, как и пятое замужество. С Константином Купервейсом звезда советского кино прожила долгих 22 года, но все же развелась с ним. Последним мужем стал Сергей Сенин: он был рядом с Людмилой Марковной 60 лет до самой смерти артистки.