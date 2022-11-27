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Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия Величковского и мучеников Гурия и Самона

Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия Величковского и мучеников Гурия и Самона

28 ноября церковь отмечает два праздника – день памяти преподобного Паисия Величковского и вспоминает о мучениках Гурии, Самоне и Авиве. Эти святые пострадали из-за веры в Иисуса Христа в III-IV столетиях. Народное название этого праздника — Гурьев день, когда принято ходить в баню и лечить зубы.

Церковь 28 ноября прославляет преподобного Паисия Величковского

Будущий святой Паисий явился на свет в 1722 году в Полтаве. При рождении его нарекли именем Петр. Отец мальчика был священником, поэтому с детства он посещал церковные службы и воспитывался в любви ко Всевышнему.

Когда Петру исполнилось 13 лет, он поступил в Киевскую духовную академию, но мечтал быть монахом. Спустя три года юноша вернулся домой и сказал маме, что бросает школу и уходит в монастырь.

Мама же не одобрила намерение сына, но Петр не предал свою мечту и отправился в Любечский монастырь. Там он переписывал книги, а после того, как игумен обители скончался, покинул стены святыни.


В жизни Петра было много разочарований. Все дело в том, что в реальности подвижничество не совпадало с тем, как он себе его представлял. Окружение только носило образ монашества, а не его дух и силу.

Так происходило потому, что духовная жизнь в России на тот момент находилась в кризисной ситуации. Монастыри отдавались под казармы и дома инвалидов, а к середине XVIII столетия иноческая жизнь и вовсе оскудела.

Петр был странствующим праведником, который только и занимался тем, что искал новую обитель для проживания.

Жизнь преподобного Паисия на горе Афон


В 1746 году Петр добрался до горы Афон. Спустя 12 лет праведник принял в одном из монастырей постриг и стал величаться Паисием. Именно на Афоне он и начал переводить древние святоотеческие наследия на славянский язык.

Паисий организовал вокруг себя братию, в которой существовала своя традиция книжности. Они отыскивали святые писания и переписывали их. Прожил Паисий на Афоне 17 лет до периода, когда гору начали притеснять мусульмане. Тогда преподобный перебрался в Молдавию. Там он начал жить в Драгомирском монастыре, где вскоре установил строгий порядок, а службу вел на славянском и румынском языках.

В 1779 году Паисий перебрался в Нямецкий монастырь. Данная обитель стала последней в его жизни. Пробыв там 15 лет, в 1794 году преподобный умер. В Нямецком монастыре до сих пор хранятся мощи святого.

Церковь 28 ноября чтит память мучеников Гурия, Самона и Авивы

О Гурие, Самоне и Авиве известно мало фактов. Жили они приблизительно в III-IV столетиях.


Гурий и Самон жили в период правления Диоклетиана. Когда император объявил о гонении на христиан, праведникам пришлось бежать из родного города. Но это их не спасло. В пути они были схвачены.

Сначала христианам приказали принести жертву языческим богам, но они отказались. Затем Гурия и Самона привели на суд, но и там после долгого уговаривания отречься от Господа они оставались верны своим взглядам. Праведников было велено бросить в темницу. Сначала их предали пыткам, а затем издали указ обезглавить.

Авив пострадал за веру, когда правителем был провозглашен Лициний. Его также заставляли принести жертву языческим идолам, предавали пыткам, в итоге казнили через сожжение. Предания гласят, что тело мученика вовсе не было повреждено огнем. Похоронили Авива в одной гробнице с Гурием и Самоном.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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