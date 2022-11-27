. С глаз долой: какие вещи нельзя показывать гостям в доме

Родители с детства приучают своих детей к правилам этикета и к тому, как надо встречать гостей. Навести порядок в доме недостаточно. Оказывается, есть такие вещи, которые следует убрать как можно дальше от гостей. Речь идет о личных, которые не следует видеть чужим глазам. В противном случае можно навлечь на свою семью неприятности.

Какие вещи нельзя показывать гостям в доме

Религиозные книги и иконы





У каждого человека свое отношение к религии — это сугубо личное. Поэтому сложно предугадать, как приглашенные гости отреагируют на иконы, которые стоят в доме. Именно поэтому перед приходом гостей лучше убрать их с видного места. Посторонним необязательно знать, кому вы молитесь. Однако если вы знаете, что в дом придут близкие вам люди, у которых такое же отношение к религии, как и у вас, то иконы можно не прятать.

Личные фотографии

Многие люди считают, что гостей надо как-то развлекать, поэтому частенько показывают им альбом с семейными фотографиями. Однако так делать не надо, ведь мы не можем точно знать, как к нам относятся приглашенные в дом люди. А вдруг они испытывают зависть, тогда есть вероятность, что люди могут наслать порчу или сглазить. Чтобы избежать таких неприятностей, лучше убрать семейные фото с видного места.

Также гости могут сфотографировать ваши личные фото на смартфон и выставить в социальные сети или же использовать эту информацию против вас. Поэтому лучше обезопасить себя.

Деньги и ценные бумаги





Гостям не стоит знать о вашем материальном положении. Поэтому уберите с видных мест деньги. Можно хранить их на банковской карте или спрятать в кошелек. Несмотря на то, что многие все же хранят денежные средства в банке, есть и те, которые привыкли пользоваться наличкой. Важные документы также следует убрать с видных мест, чужим людям не стоит знать о том, что у вас есть ценные бумаги и финансовые документы.

Нижнее белье

Нижнее белье — это интимные вещи, которые точно гостям видеть не стоит. Храните его в специальных шкафчиках, а перед приходом лучше убрать с кровати или дивана. Если посторонние видят ваше нижнее белье, это как минимум некультурно.

Украшения

Ни для кого не секрет, что украшения способны впитывать и отдавать энергию. Именно поэтому перед приходом гостей лучше всего убрать с видного места браслеты, кольца, цепочки и т.д. Также не стоит давать посторонним людям примерять свои украшения.





Народные приметы гласят, что если человек попросит примерить чужую драгоценность, то он заберет на себя все проблемы владельца. Если же это предлагает сам хозяин украшения, то он рискует отдать свою удачу.

Лекарства

Для таблеток и медицинских препаратов лучше иметь в доме отдельную аптечку. Так у вас не будут разбросаны по всему помещению лекарства, а вы всегда будете знать, где они лежат. А если ваши таблетки увидят гости, они начнут думать, что вы страдаете от недугов, и начнут на подсознательном уровне вас жалеть и испытывать сочувствие.