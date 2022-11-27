. Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла бельгийскую команду со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра состоялась на стадионе «Эль Тумама» в Дохе.

Авторами голов стали Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухляль (90+2). Кроме того, на второй компенсированной к первому тайму минуте из-за офсайда был отменен мяч марокканского футболиста Хакима Зиеша.

Сейчас сборная Марокко занимает первое место в группе F с четырьмя очками, следом за ними идут бельгийцы, набравшие за два сыгранных матча три очка. Третье место — у хорватов с одним очком, на последнем месте канадская сборная, им пока не удалось заработать на турнире ни одного очка. В заключительном туре марокканцы сыграют с командой Канады, а бельгийцы встретятся с хорватами. Матчи состоятся 1 декабря.

При этом сборная Марокко победила в матче чемпионатов мира впервые с 1998 года, тогда марокканцы в заключительном туре группового этапа обыграли шотландцев со счетом 3:0. До 2018 года команда Марокко не выходили в финальную часть турнира. Лучшим достижением команды на мировых первенствах является выход в 1/8 финала турнира 1986 года.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», сборная Польши победила команду Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу в Катаре.