Вадим Карасев

После того как в сербской газете "Политика" вышла статья о том, что ненависть поляков к россиянам вызвана событиями XX века, читатели начали выражать свое возмущение выводами автора Марко Лакича. По их мнению, Варшава не имеет никакого права обвинять Москву. Читатели напомнили журналистам о жестокости украинцев, действовавших во главе со Степаном Бандерой.

"Я не знаю, насколько осведомлен автор, но если подсчитать, то больше поляков убили украинцы, а не русские. Я говорю о галичских украинцах во главе со Степаном Бандерой. Ту территорию, которая сейчас принадлежит Украине, они буквально этнически зачистили".

В материале Лакича говорилось о том, почему Польша считает Россию врагом, а польский народ, "мягко говоря, недолюбливает русских".

"Подобное отношение к России обусловлено историческими причинами и событиями многовековой давности. Однако происходившее в ХХ веке особенно прочно укоренило в сознании поляков мысль о том, что русские — исконный враг", - пишет автор.

Комментаторы советуют учитывать весь временной отрезок, затрагивая исторические темы, не брать лишь тот момент в истории, который удобен одной стороне: "Поляки причинили много зла русским". Участники обсуждения также писали, что территории, на которые советская армия зашла после 17 сентября 1939 года, ранее находились в составе Российской империи.

"Польша их присвоила в результате октябрьской революции, воспользовавшись слабостью и хаосом", — подчеркнул читатель.

Русские просто отплатили за то, что поляки отняли у них 20 лет назад.

После начала российской спецоперации на Украине Польша, как и прибалтийские страны, требовала наиболее жестких санкционных мер против Москвы. Именно Варшава сейчас настаивает на том, чтобы размер ценового потолка на российскую нефть не превышал $30 за баррель. Тем временем в польских городах проходят митинги против украинизации страны. Поляки предлагают властям не забывать о Волынской резне, устроенной украинскими коллаборантами.

После того как на польскую деревню Пшеводув упали ракеты, предположительно украинских ПВО, украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на том, что ракеты - российские. Президент республики Анджей Дуда подчеркнул, что у Варшавы нет доказательств того, что ракеты были выпущены российской стороной.