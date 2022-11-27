. Сергей Лазарев запечатлелся с детьми в пустыне
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Сергей Лазарев запечатлелся с детьми в пустыне

Сергей Лазарев запечатлелся с детьми в пустыне
Певец Сергей Лазарев поделился кадрами с детьми с отдыха в ОАЭ. Сергей Лазарев является одним из самых известных певцов в России. Он уже давно покорил сцену и смог завоевать престижные награды. А вот после романа с Лерой Кудрявцевой артист перестал рассказывать о личной жизни. Поэтому ему удалось несколько лет скрывать рождение сына Никиты. О дочке Анне он также рассказал лишь спустя год после ее рождения. Недавно Лазарев решил устроить отпуск. Он ведет несколько передач, дает концерты, а впереди у него новогодние съемки, поэтому целую неделю певец посвятил детям. Он приехал с ними в ОАЭ, где позволяет наследникам купаться, бегать и резвится. На этот раз Сергей решил привезти дочку и сына в пустыню, где они поужинали в ресторане на закате. Никита предстал в белой футболке и шортах из денима. А вот его сестренка была в модных джинсах с подворотами. Они вместе позировали на фоне дюн.
Вечером Анна уже была в алом платье с рюшами. Малышка проявляет хороший аппетит на отдыхе, над чем шутит Лазарев.
«Ну дадут уже поесть или нет?» – подписал один из кадров певец. Поклонники восхитились тем, как быстро растут наследники Сергея. Многие отмечают, что они очень похожи на папу.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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