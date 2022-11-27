. Сергей Зверев нашел себе новую музу взамен Пугачевой и находится на душевной подъеме

Как известно, Зверев довольно трудно переживал переезд Аллы Пугачевой из России. Он сам всегда считал ее своей музой, и надеялся, что она никогда его не покинет.





Именно на отъезд примадонны списывают кризис в жизни Сергея Зверева. Ведь с тех времен - он не написал ни одной песни и не снял ни одного клипа.

Однако, сейчас мы можем наблюдать так называемое душевное воскрешение Зверева. Что же случилось, спросите вы? Оказывается, Сергей нашел себе новую музу. И ей оказалась Любовь Успенская.





Зверве увидел сильно помолодевшую Успенскую и какое-то время прибывал в приятном шоке. А потом даже сделал заявление. Он сообщил примерно следующее в соцсетях:

Но на этом все не закончилось. Актер вдоволь насмотрелся на свой объект вдохновения и даже написал несколько строк к своей новой песни. Это означает, что скоро мы можем услышать новую песню от Зверева.