. Синоптик предупредил об опасности людей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Синоптик предупредил об опасности людей

Синоптик предупредил об опасности людей
Погода преподносит очередные неприятные сюрпризы. Последнюю неделю в Москве очень сильно превышает нормальные показатели. Из-за этого многие метеозависимые люди могут чувствовать себя некомфортно. Но самое страшное для них еще впереди. По прогнозу синоптика Михаила Леуса пик атмосферного давления в столице произойдет во вторник, 29 ноября, и составит аж 765 мм ртутного столба, что почти на 20 позиций выше нормы. «Москва забирается на барическую гору. Такое атмосферное давление было бы в столице, если бы она со своих 140–160 метров над уровнем моря виртуально опустилась бы ниже Санкт-Петербурга и даже оказалась бы еще на 20 метров ниже, чем берега Каспийского моря», — написал Михаил Леус в своем телеграм-канале. Все это означает, что люди, страдающие метеозависимостью, могут чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Головная боль, проблемы со сном, нервы на пределе — это далеко не все «прелести». Всем метеозависимым людям, советует Леус, в эти дни нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и обязательно вызвать врача, если станет совсем плохо. В дни высокого атмосферного давления следует по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, регулярно измерять давление крови. Кстати, синоптик также дает прогноз на первые зимние дни. Он утверждает, что с началом календарной зимы в Москву придут январские морозы — до минус 14 ночью, минус 7 — днем.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Сербские читатели газеты "Политика" заступились за Россию перед поляками: "нет права обвинять"
Сербские читатели газеты "Политика" заступились за Россию
Little Big облизывает Аллу Пугачеву
Little Big облизывает Аллу Пугачеву
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отпраздновали розовую свадьбу
С глаз долой: какие вещи нельзя показывать гостям в доме
С глаз долой: какие вещи нельзя показывать гостям в доме
Раскрылась неприглядная правда о связи Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко
Раскрылась неприглядная правда о связи Бориса Моисеева и Людмилы
От чего умерла королева Елизавета II?
От чего умерла королева Елизавета II?
В российский бар отказались пускать добровольца в военной форме
В российский бар отказались пускать добровольца в военной форме
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
Депутаты ЕР и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с праздником
Депутаты ЕР и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с праздником
4 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 21-27 ноября
4 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 21-27
Подборка гифок (25 гифок) - 25.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 25.11.2022
Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия Величковского и мучеников Гурия и Самона
Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия

Топ на сегодня

Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Инструкция по самообороне в автомобиле
Инструкция по самообороне в автомобиле
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Павел Прилучный показал, как проходит утро с молодой женой в Эмиратах
Павел Прилучный показал, как проходит утро с молодой женой в Эмиратах
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии

Еще по теме

Метеозависимым будет непросто: в Петербурге резко повысится атмосферное давление
Москва попала в зону рекордно низкого атмосферного давления
Синоптики прогнозируют в Москве во вторник повышенное атмосферное давление
Сегодня будет морозно