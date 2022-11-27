. Синоптик предупредил об опасности людей

Погода преподносит очередные неприятные сюрпризы. Последнюю неделю в Москве очень сильно превышает нормальные показатели. Из-за этого многие метеозависимые люди могут чувствовать себя некомфортно. Но самое страшное для них еще впереди. По прогнозу синоптика Михаила Леуса пик атмосферного давления в столице произойдет во вторник, 29 ноября, и составит аж 765 мм ртутного столба, что почти на 20 позиций выше нормы. «Москва забирается на барическую гору. Такое атмосферное давление было бы в столице, если бы она со своих 140–160 метров над уровнем моря виртуально опустилась бы ниже Санкт-Петербурга и даже оказалась бы еще на 20 метров ниже, чем берега Каспийского моря», — написал Михаил Леус в своем телеграм-канале. Все это означает, что люди, страдающие метеозависимостью, могут чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Головная боль, проблемы со сном, нервы на пределе — это далеко не все «прелести». Всем метеозависимым людям, советует Леус, в эти дни нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и обязательно вызвать врача, если станет совсем плохо. В дни высокого атмосферного давления следует по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, регулярно измерять давление крови. Кстати, синоптик также дает прогноз на первые зимние дни. Он утверждает, что с началом календарной зимы в Москву придут январские морозы — до минус 14 ночью, минус 7 — днем.