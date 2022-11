. Слух: Перезапуск The Settlers с подзаголовком New Allies выйдет на приставках Xbox

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft еще в 2018 году объявило о планах выпустить перезапуск знаменитой стратегической серии The Settlers. Проект в начале 2022 года начал тестироваться на PC, в чем игрокам предлагали принять участие. Однако, после негативных отзывов про новую часть The Settlers, игра «пропала с радаров».

На днях издательство Ubisoft сообщило, что 28 ноября поделится новой информацией о перезапуске The Settlers, при этом было указано, что игра получила новый подзаголовок — The Settlers: New Allies. Похоже, что проект может выйти на приставках Xbox, известный Twitter-аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в Microsoft Store, опубликовал несколько изображений, которые можно видеть ниже, с пометкой «The Settlers®: New Allies | XBOX».

Вероятно, уже завтра, 28 ноября, Ubisoft может анонсировать выход The Settlers: New Allies на Xbox.