. Слух: Перезапуск The Settlers с подзаголовком New Allies выйдет на приставках Xbox
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Слух: Перезапуск The Settlers с подзаголовком New Allies выйдет на приставках Xbox

Слух: Перезапуск The Settlers с подзаголовком New Allies выйдет на приставках Xbox


Издательство Ubisoft еще в 2018 году объявило о планах выпустить перезапуск знаменитой стратегической серии The Settlers. Проект в начале 2022 года начал тестироваться на PC, в чем игрокам предлагали принять участие. Однако, после негативных отзывов про новую часть The Settlers, игра «пропала с радаров».

На днях издательство Ubisoft сообщило, что 28 ноября поделится новой информацией о перезапуске The Settlers, при этом было указано, что игра получила новый подзаголовок — The Settlers: New Allies. Похоже, что проект может выйти на приставках Xbox, известный Twitter-аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в Microsoft Store, опубликовал несколько изображений, которые можно видеть ниже, с пометкой «The Settlers®: New Allies | XBOX».



Вероятно, уже завтра, 28 ноября, Ubisoft может анонсировать выход The Settlers: New Allies на Xbox.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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