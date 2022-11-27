. Способы оформления прихожей, чтобы в доме всегда были деньги и удача

Учение фэншуй подразумевает грамотное, ответственное отношение к организации жилищного пространства. На востоке люди знают, как важно уделить внимание предметам интерьера, их расстановке, цвету и деталям, привлекающим богатство. Мало кто задумывается, что не только ремонт в жилых комнатах влияет на уровень достатка, но и то, в каком состоянии находится коридор. Именно через него может происходить энергетическая утечка. Как же оформить прихожую, чтобы в доме всегда были деньги и удача?

Прихожая — портал

Когда хозяева квартиры делают ремонт, то занимаются этой частью пространства в самую последнюю очередь. И это крайне неразумно. Согласно технике фэншуй, прихожая является одним из наиболее важных мест в доме. Энергии счастья и благополучия проникают именно через входные двери. В некотором смысле прихожая — портал между вашим собственным и внешним мирами, и от их гармонии зависит в жизни очень многое.





Установите входную дверь красного цвета

Обычно мы очень непривередливы в выборе цвета входной двери, считая, что экспериментировать с этим ни к чему — вполне сгодится темная металлическая либо деревянная дверь. Между тем именно яркие оттенки способны отвадить злых духов, а удачу и богатство, наоборот, привлечь.

Согласно принципам фэншуй, наиболее выгодным является красный цвет входной двери. Да, смотрится это весьма необычно, но разве вы не готовы на такое нестандартное решение ради семейного благополучия?

Чтобы в доме всегда были деньги и удача, соблюдайте порядок в прихожей

Практически во всех домах прихожая начинается со шкафов или вообще свалки ненужных вещей, тумбочек с обувью и прочими принадлежностями, которые просто некуда деть, а выбросить жалко. Вы должны отдавать себе отчет в том, что захламление пространства у входной двери играет против вас, потому что препятствует прохождению денежных потоков внутрь жилья.





Нужно всегда соблюдать порядок в прихожей, вовремя убирать вещи, которые не носите, а также по возможности не ставить шкаф сразу у входа.

Три китайские монетки и русский валенок

Чтобы богатство вас «отыскало», нужна не только красная дверь, но и еще одна маленькая хитрость. Приобретите три китайские монетки, символизирующие достаток, и разместите их под коврик у входа. Говорят, что этот амулет не только поможет с финансами, но и нормализует поступление в дом жизненной энергии Ци. Очень скоро жильцы заметят, что в их жизни появляется все больше возможностей для заработка, поступают выгодные предложения, а зарплата стремительно растет.

Но если вы хотите привнести частичку русской традиции, то нет ничего проще, как обратиться к ритуалам предков. Они для привлечения богатства использовали обычный валенок. Однако он должен быть поношенным и принадлежать пожилому человеку. Просто положите в него купюры и спрячьте в прихожей, чтобы он не был виден входящему. Этот ритуал также направлен на привлечение всевозможных материальных благ.





Как правильно оформить прихожую

Коврик

Вы наверняка скажете, что коврик у входной двери должен быть неярким, неприметным и немарким. Но это как раз большая ошибка. Только яркие оттенки способны притянуть удачу и деньги, как и дверь красного цвета. Не стоит пугаться насыщенных цветов. Пусть коврик кардинально отличается по цвету от пола и других предметов интерьера.

Аквариум или фонтанчик

После того, как вы освободили пространство в прихожей от ненужных вещей, расположите у входа маленький аквариум или декоративный фонтанчик. Кроме того, что эти предметы просто приятны глазу и сразу создают уютную атмосферу, они еще делают обитателей дома счастливее, успешнее и богаче. Вода — это мощная гармонизирующая стихия, она способна дарить радость и покой жильцам, восполняя все их потребности.

Зеркала и картины

Эти предметы тоже принесут частичку счастья, если расположить их правильно. Зеркало нельзя вешать напротив входной двери, чтобы не отразить удачу. Его форма должна быть круглой или овальной, без острых углов. А картины лишь дополнят позитивный настрой. Выбирайте легкие, непринужденные сюжеты, наполненные эмоциями умиротворения.

А также конфеты

Не только люди любят сладкое. Конфеты в прихожей нужны не для того или не только для того, чтобы порадовать гостей, но и чтобы привлечь удачу. Она, образно выражаясь, «летит на сладенькое», потому обитатели дома всегда будут ощущать ее присутствие.