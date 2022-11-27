. США помогут Казахстану запустить экспорт нефти из страны в обход России

Вадим Карасев

США пообещали помочь Казахстану экспортировать собственную нефть в обход российских трубопроводов. Об этом посол Соединенных Штатов в Астане Дэниел Розенблюм рассказал в интервью казахскому порталу informburo.kz.

По словам дипломата, Запад уже договорился с Азербайджаном касаемо транзита казахстанской нефти со следующего года. Глава американского посольства добавил, что странам Европы особенно важны гарантии стопроцентной доставки всех необходимых энергоресурсов из Казахстана, даже несмотря на проблемы в работе Каспийского трубопроводного консорциума.

"Чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, необходима координация действий между Европейским союзом, США и Казахстаном. Ключом к разрешению этой проблемы будут альтернативные пути перевозки нефтепродуктов из Казахстана. Вопрос стоит остро", — отметил Розенблюм.

В середине ноября Казахстан пытался договориться с тюркскими странами о строительстве транспортных коридоров в обход России. Астана готова вложить до 20 млрд долларов в разработку и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Коммуникации должны связать, как отметил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, "Запад и Восток, Север и Юг". Он также поручил увеличить до 20 млн тонн ежегодно объемы транспортировки нефти в обход России - через порты Актау и Курык в Каспийском море. Президент Казахстана заявил, что, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, развитие Транскаспийского маршрута получило особое значение.

В августе власти республики нашли способ перераспределения поставок нефти в обход РФ. "Казмунайгаз" вел переговоры с азербайджанской государственной нефтедобывающей компанией SOCAR насчет поставок 1,5 млн тонн нефти ежегодно по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (город в Турции), что в пересчете на суточные показатели составит 30 тыс. баррелей.