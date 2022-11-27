. Стефания Маликова зарабатывает бешеные деньги
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стефания Маликова зарабатывает бешеные деньги

Стефания Маликова зарабатывает бешеные деньги
Стефания Маликова за счет родителей смогла неплохо раскрутиться. Старшая дочь композитора Дмитрия Маликова – Стеша Маликова – превзошла родителя в построении бизнеса. Ранее знаменитость признавался, что видит себя только в творчестве. А его наследница успешно продает вещи далеко не по демократичным ценам. При этом бизнес Стеши процветает.
Кожаная куртка в магазине Стеши стоит около 90 тысяч рублей, пишет «КП». Родители гордятся своими богатыми детьми. А наследники чувствуют свою независимость от кошелька звездных родителей.
# Шоу-бизнес Маликова Стефания
По материалам: z-aya

Последние новости

Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Стефания Маликова зарабатывает бешеные деньги
Стефания Маликова зарабатывает бешеные деньги
В конце ноября 2022 года православные чтут икону Божией Матери Купятицкой и читают особые молитвы
В конце ноября 2022 года православные чтут икону Божией Матери
Какие знаки зодиака станут счастливчиками недели в период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Какие знаки зодиака станут счастливчиками недели в период с 28 ноября
Американский разведчик заявил об однобоком взгляде США на украинский конфликт
Американский разведчик заявил об однобоком взгляде США на украинский
В Chivalry 2 из Game Pass появится новая система прогресса с наградами — Campaign Pass
В Chivalry 2 из Game Pass появится новая система прогресса с
Как изменились знаменитости 2000-х
Как изменились знаменитости 2000-х
Сын Евгения Плющенко зарабатывает баснословные деньги
Сын Евгения Плющенко зарабатывает баснословные деньги
Данилу Козловского раскритиковали за внешний вид
Данилу Козловского раскритиковали за внешний вид
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз раздетого ребенка
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз раздетого ребенка

Топ на сегодня

В Венгрии объяснили зависимость от газа из России
В Венгрии объяснили зависимость от газа из России
Алла Пугачева вернется в Россию на новогодние праздники
Алла Пугачева вернется в Россию на новогодние праздники
Услуги по выкупу авто в Новосибирске
Услуги по выкупу авто в Новосибирске
В Германии заявили о зажатой в «клещи» США экономике страны
В Германии заявили о зажатой в «клещи» США экономике страны
Майкл Джей Фокс получил свой первый "Оскар"
Майкл Джей Фокс получил свой первый "Оскар"

Еще по теме

Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы
Стефания Маликова показала, как ее видит мама
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Стефания Маликова показала, как отметила 22-летие