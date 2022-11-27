. Стефания Маликова зарабатывает бешеные деньги

Стефания Маликова за счет родителей смогла неплохо раскрутиться. Старшая дочь композитора Дмитрия Маликова – Стеша Маликова – превзошла родителя в построении бизнеса. Ранее знаменитость признавался, что видит себя только в творчестве. А его наследница успешно продает вещи далеко не по демократичным ценам. При этом бизнес Стеши процветает.Кожаная куртка в магазине Стеши стоит около 90 тысяч рублей, пишет «КП». Родители гордятся своими богатыми детьми. А наследники чувствуют свою независимость от кошелька звездных родителей.