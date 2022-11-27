. Столичный врач бьет панику из-за новой напасти

Денис Проценко предупредил о новой страшной угрозе. Ставший известным после пандемии коронавируса главврач московской клинической больницы № 40 в поселке Коммунарка Денис Проценко предупредил о страшной опасности, которая грозит человечеству. На этот раз она не связана с коварной инфекцией, напротив, является следствием неразумного лечения. Он считает, что бесконтрольным употреблением антибиотиков люди довели свой организм до того, что тот перестал реагировать на лекарственные препараты. И это приводит к печальным последствиям. «Различные кишечные палочки, пневмококки, стафилококки и различные бактерии, вызывающие пневмонию, привыкают к антибиотикам и не лечатся ими. Это, в конечном счёте, приводит к смерти заболевших», — заявил Проценко. А все потому, что в любой аптеке можно свободно купить антибиотики. Их употребление за время пандемии выросло практически на треть. «Эксперты всего мира в один голос говорят о том, что смертность от антимикробной резистентности, если не предпринимать никаких действий, в скором времени превысит смертность от онкологических заболеваний. Данные за 2019 год говорят о том, что в мире от привыкания к антибиотикам умерло 1,27 миллиона человек», — приводит страшную статистику главврач больницы в Коммунарке в своем Telegram-канале. Он считает, что сильнодействующие препараты, к которым относятся и антибиотики, вообще нельзя продавать без рецептов. А врачам следует быть осторожными с их назначением.