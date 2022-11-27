. Street Fighter 6 уже получает рейтинг, скоро можно ждать дату релиза

Вадим Карасев





Разработчики Street Fighter 6 уже провели закрытое бета-тестирование, в рамках которого проект, в целом, получил положительные отзывы. Похоже, что разработка файтинга движется к завершению, а в ближайшее время можно ожидать анонс даты релиза.

СМИ обратили внимание, что игра Street Fighter 6 получила рейтинг в Южной Корее. Это может указывать, что разработчики готовятся сообщить дату релиза на The Game Awards (8 декабря), а сам выход файтинга состоится в ближайшее время. Ранее издательство Capcom заявляло, что до конца текущего финансового года (31 марта 2023 года) планирует один крупный релиз — Resident Evil 4. Вероятно, выход Street Fighter 6 состоится во втором квартале будущего года, в редких случаях с момента получения рейтинга до релиза игры проходит более полугода.

Напомним, Street Fighter 6 выходит на Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. К релизу на Xbox One проект не заявлен.

Watch this video on YouTube