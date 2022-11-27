. Street Fighter 6 уже получает рейтинг, скоро можно ждать дату релиза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Street Fighter 6 уже получает рейтинг, скоро можно ждать дату релиза

Street Fighter 6 уже получает рейтинг, скоро можно ждать дату релиза


Разработчики Street Fighter 6 уже провели закрытое бета-тестирование, в рамках которого проект, в целом, получил положительные отзывы. Похоже, что разработка файтинга движется к завершению, а в ближайшее время можно ожидать анонс даты релиза.

СМИ обратили внимание, что игра Street Fighter 6 получила рейтинг в Южной Корее. Это может указывать, что разработчики готовятся сообщить дату релиза на The Game Awards (8 декабря), а сам выход файтинга состоится в ближайшее время. Ранее издательство Capcom заявляло, что до конца текущего финансового года (31 марта 2023 года) планирует один крупный релиз — Resident Evil 4. Вероятно, выход Street Fighter 6 состоится во втором квартале будущего года, в редких случаях с момента получения рейтинга до релиза игры проходит более полугода.

Напомним, Street Fighter 6 выходит на Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. К релизу на Xbox One проект не заявлен.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Street Fighter 6 уже получает рейтинг, скоро можно ждать дату релиза
Street Fighter 6 уже получает рейтинг, скоро можно ждать дату релиза
Автоледи с ребенком бросила машину посреди дороги и ушла, не обращая внимания на возмущения других
Автоледи с ребенком бросила машину посреди дороги и ушла, не обращая
Настасья Самбурская подвергалась насилию отца
Настасья Самбурская подвергалась насилию отца
Тельцам нужно контролировать эмоции, а Стрельцам избегать ненужных трат: финансовый гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Тельцам нужно контролировать эмоции, а Стрельцам избегать ненужных
В Псковской области рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
В Псковской области рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь
Американский историк напомнил критикующим Россию о главном преступлении Запада
Американский историк напомнил критикующим Россию о главном
Приметы, связанные с ножом: почему его нельзя оставлять воткнутым в буханку хлеба
Приметы, связанные с ножом: почему его нельзя оставлять воткнутым в
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Россиян предупредили о ведущей к полному разорению мошеннической схеме
Россиян предупредили о ведущей к полному разорению мошеннической схеме
Народные приметы на декабрь 2022 года
Народные приметы на декабрь 2022 года
Марат Башаров нашел себе новую пассию, после скандалов с избиением женщин
Марат Башаров нашел себе новую пассию, после скандалов с избиением
ЧП: США разработали новый вирус КОВИД, от которого не помогают прививки
ЧП: США разработали новый вирус КОВИД, от которого не помогают

Топ на сегодня

Начался прием заявок на госпремию в области правозащитной и благотворительной деятельности
Начался прием заявок на госпремию в области правозащитной и
В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России
В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России
В Китае раскрыли вред потолка цен на российскую нефть
В Китае раскрыли вред потолка цен на российскую нефть
Мотивационная речь тренера сборной Саудовской Аравии, после которой они дернули Аргентину
Мотивационная речь тренера сборной Саудовской Аравии, после которой
Число зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило 641 миллион
Число зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило 641

Еще по теме

Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S, представлен геймплей
20+ минут геймплея Street Fighter 6 появились в сети
Street Fighter 6 можно будет опробовать на Xbox в октябре, открыта запись на тест
Street Fighter 6 и Capcom Fighting Collection официально анонсировали