. Светлана Лобода - гонимое существо, заявил Худяков

Певица Светлана Лобода испытывает проблемы в Европе. Артистку разнес экс-депутат Роман Худяков. На днях стало известно, что власти Литвы решили внести Светлану Лободу в список персон нон грата «после консультаций с украинскими коллегами». Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИДа Паулина Левицките. Экс-депутат Роман Худяков прокомментировал новость на своей странице в соцсети. Политик не стал жалеть экс-солистку «ВИА Гры».«Ее разорвали в клочки те, кого она считала «своими». Наивная. Лобода живет в Литве, но, возможно, очень скоро ее и оттуда «попросят». И вообще, предатель — существо презираемое и гонимое отовсюду», — заявил Худяков. Напомним, сама Светлана назвала информацию вбросом. Певица подчеркнула, что у нее нет никакого официального запрета на въезд в Литву, поэтому все ее запланированные концерты там состоятся.