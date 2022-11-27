. Светлана Лобода - гонимое существо, заявил Худяков
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Светлана Лобода - гонимое существо, заявил Худяков

Светлана Лобода - гонимое существо, заявил Худяков
Певица Светлана Лобода испытывает проблемы в Европе. Артистку разнес экс-депутат Роман Худяков. На днях стало известно, что власти Литвы решили внести Светлану Лободу в список персон нон грата «после консультаций с украинскими коллегами». Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИДа Паулина Левицките. Экс-депутат Роман Худяков прокомментировал новость на своей странице в соцсети. Политик не стал жалеть экс-солистку «ВИА Гры».
«Ее разорвали в клочки те, кого она считала «своими». Наивная. Лобода живет в Литве, но, возможно, очень скоро ее и оттуда «попросят». И вообще, предатель — существо презираемое и гонимое отовсюду», — заявил Худяков. Напомним, сама Светлана назвала информацию вбросом. Певица подчеркнула, что у нее нет никакого официального запрета на въезд в Литву, поэтому все ее запланированные концерты там состоятся.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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