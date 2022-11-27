. Сын Евгения Плющенко зарабатывает баснословные деньги
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Сын Евгения Плющенко зарабатывает баснословные деньги

Сын Евгения Плющенко зарабатывает баснословные деньги
Сын фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Саша уже с малых лет зарабатывает миллионы. Наследники некоторых известных людей зарабатывают больше взрослых. Знаменитости привыкли жить на широкую ногу. И иногда в этом им помогают собственные дети. Некоторые из наследников получают суммы, которые другие никогда не видели на своем счету.
Например, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской – Саша Плющенко зарабатывает в год 12 миллионов. Гном Гномыч, как привыкли называть мальчика в семье, с ранних лет самостоятельно расплачивается за свои прихоти. «Основную часть денег Плющенко-младший получает за участие в ледовых шоу отца. Кроме того, у него есть крупные рекламные контракты, в том числе с мировыми брендами одежды, плюс доходы от соцсетей, где у звездного наследника 1,5 млн подписчиков», – заявили в kp.ru.
# Шоу-бизнес Плющенко Евгений
По материалам: z-aya

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