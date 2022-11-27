. Тельцам нужно контролировать эмоции, а Стрельцам избегать ненужных трат: финансовый гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

В предстоящую неделю, которая пройдет с 28 ноября по 4 декабря 2022 года, не ожидается каких-то серьезных катаклизмов, для большинства знаков она должна пройти спокойно. Поэтому и финансовое благополучие не будет связано с какими-то неожиданностями и в большей степени будет зависеть от вас самих и от того, что вы смогли наработать на текущий период, правильно ли распорядились финансами и расставили свои приоритеты.

Овен

У Овнов эта неделя будет благоприятна для всех новых начинаний: выхода на новую работу, новых планов, включения в новые проекты, ведения переговоров о сотрудничестве. Они смогут найти новых друзей и установить контакт со старыми партнерами. Все будет даваться легко и потребует минимум усилий при максимальной финансовой отдаче.

Телец

Тельцам на этой неделе придется работать в полную силу, чтобы выйти на привычный финансовый уровень доходов. Причиной этому могут быть конфликты с партнерами и коллегами, возникшие буквально на ровном месте. Постарайтесь держать себя в руках и контролировать свои эмоции.

Близнецы

Наиболее удачным для Близнецов будет участие в каком-то коллективном проекте или совместное творчество с партнерами. Оно принесет хорошие доходы, раскроет ваши способности и поможет выйти на новый уровень финансовых возможностей. Прислушайтесь к советам знающего человека, с которым вас может свести судьба на этой неделе.

Рак





У Раков все будет идти по заранее составленному плану, главное, чтобы он был тщательно продуман и расписан до мелочей. Возможно, вам удастся не только реализовать задуманное, но и сделать что-то большее, чем предполагалось вначале. Это откроет для вас новые источники дохода и позволит рассчитаться с долгами или кредитами.

Лев

Львам следует подумать о том, как защитить себя от негативной энергии токсичного человека, который находится в вашем окружении. Не исключено, что у вас многое не получается из-за того, что он имеет на вас повышенное влияние. Из-за этого вы также теряете деньги. Постарайтесь отказаться от его помощи и обрести уверенность в своих силах.

Дева

Девам на этой неделе следует подумать об отдыхе, который может гармонизировать ваше внутреннее состояние, избавить от плохих мыслей и перепадов настроения. Вам крайне важно настроиться на позитив, чтобы улучшить производительность труда. К концу недели возможно получение крупной прибыли, которую вы можете легко потерять, находясь в неуравновешенном состоянии.

Весы





Весам на этой неделе нужно быть начеку, чтобы не стать жертвой аферы или мошенничества. У вас сейчас велик риск потерять деньги и надолго скатиться в состояние депрессии. Будьте осторожны при общении с малознакомыми людьми, не доверяйте им свои планы, не слушайте советы, а в идеале держитесь от них подальше.

Скорпион

Скорпионы могут поймать удачу и найти новые источники дохода, если направят свои усилия на профессиональную сферу деятельности. Сейчас не время делать перерыв в работе, настраиваться на отдых или заниматься домашними делами. Вам важно не упустить шанс, который выпадает нечасто.

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ждут большие расходы, связанные с помощью родственникам и приобретением дорогих вещей. И если в первом случае они будут оправданы, то во втором нерациональны, поскольку могут оказать негативное влияние на ваше финансовое положение. Постарайтесь контролировать свои потребности и избегать ненужных трат.

Козерог





Козероги — известные трудоголики, но эта неделя может стать для них рекордной. Насколько это будет оправданно покажет время, но звезды советуют не перегружать себя и не забывать об отдыхе, даже если вы руководствуетесь целью рассчитаться со всеми долгами перед Новым годом.

Водолей

Чем бы на этой неделе не были заняты Водолеи, все будет способствовать их финансовому процветанию. Время благоприятное для любых новых начинаний. Удача будет сама плыть в руки и приносить хорошие заработки. Но при этом постарайтесь контролировать свой бюджет и избегать спонтанных расходов.

Рыбы

В течение предстоящей недели Рыбы будут подвержены различным стрессам и могут испытывать некоторую нервозность. Это скажется на вашей работоспособности, но не повлияет на заработки. Чтобы сохранить финансовую стабильность, избегайте давать деньги в долг или вкладывать их в сомнительные проекты.