. Умерла певица и актриса Айрин Кара

26 ноября в возрасте 63 лет скончалась американская певица и атриса Айрин Кара. Об этом в твитере сообщила агент актрисы Джудит Муз.





На момент смерти Айрине было 63 года. Причины смерти актрисы пока не установлены.

Айрин Кара - это американская актриса и певица, которая получила максимальную известность в 1980ых годах. Родилась Айрин в 18 марта 1959 года в Нью-Йорке. С самого детства у нее чувствовалась страсть к исусству. В пять лет она уже играла одним пальчиком на пианино. Затем изучала музыку и танцы. В 70ых годах принимала участие в различных шоу и теле-сериалах.





Первую номинацию на “Золотой глобус” актриса получила за фильм “Слава” - как лучшая женская роль в мюзикле. Далее была премия “Image” за роль в фильме “Сестра, сестра”. А более всего она стала известна за заглавную песню для фильма “Танец-вспышка”.





Только за два года своей жизни (1983-1984) Кара выиграла 5 премий на различных фестивалях, включая “Оскар” за лучшую песню к фильму и “Грэмми” за лучший женский вокал.

Самая известная песня Айрин:



