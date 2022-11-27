. Умерла певица и актриса Айрин Кара
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умерла певица и актриса Айрин Кара

Умерла певица и актриса Айрин Кара

26 ноября в возрасте 63 лет скончалась американская певица и атриса Айрин Кара. Об этом в твитере сообщила агент актрисы Джудит Муз.


На момент смерти Айрине было 63 года. Причины смерти актрисы пока не установлены.

Айрин Кара - это американская актриса и певица, которая получила максимальную известность в 1980ых годах. Родилась Айрин в 18 марта 1959 года в Нью-Йорке. С самого детства у нее чувствовалась страсть к исусству. В пять лет она уже играла одним пальчиком на пианино. Затем изучала музыку и танцы. В 70ых годах принимала участие в различных шоу и теле-сериалах.


Первую номинацию на “Золотой глобус” актриса получила за фильм “Слава” - как лучшая женская роль в мюзикле. Далее была премия “Image” за роль в фильме “Сестра, сестра”. А более всего она стала известна за заглавную песню для фильма “Танец-вспышка”.


Только за два года своей жизни (1983-1984) Кара выиграла 5 премий на различных фестивалях, включая “Оскар” за лучшую песню к фильму и “Грэмми” за лучший женский вокал.

Самая известная песня Айрин:


 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
Депутаты ЕР и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с праздником
Депутаты ЕР и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с праздником
4 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 21-27 ноября
4 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 21-27
Подборка гифок (25 гифок) - 25.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 25.11.2022
Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия Величковского и мучеников Гурия и Самона
Русская православная церковь 28 ноября 2022 года чтит память Паисия
Умерла певица и актриса Айрин Кара
Умерла певица и актриса Айрин Кара
Трамп обрушился с критикой на Канье Уэста из-за неудачного ужина в Мар-а-Лаго
Трамп обрушился с критикой на Канье Уэста из-за неудачного ужина в
В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с полицией
В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
Слух: Перезапуск The Settlers с подзаголовком New Allies выйдет на приставках Xbox
Слух: Перезапуск The Settlers с подзаголовком New Allies выйдет на
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 25.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 25.11.2022
Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря
Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на неделю с 28

Топ на сегодня

Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Власти США разрешили Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы
Власти США разрешили Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы
Инструкция по самообороне в автомобиле
Инструкция по самообороне в автомобиле
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Электротранспорт оснастят российскими батареями
В США предложили радикальный способ окончания конфликта на Украине
В США предложили радикальный способ окончания конфликта на Украине

Еще по теме

Умерла обладательница премии «Оскар» Айрин Кара
Мать Кэрри Фишер умерла через день после смерти дочери
Кара Делевинь забыла надеть лифчик на премьеру фильма (фото)
СМИ: Советская актриса Лика Кавжарадзе скончалась в Тбилиси