. В Chivalry 2 из Game Pass появится новая система прогресса с наградами — Campaign Pass
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В Chivalry 2 из Game Pass появится новая система прогресса с наградами — Campaign Pass

В Chivalry 2 из Game Pass появится новая система прогресса с наградами — Campaign Pass


Авторы популярного многопользовательского слэшера от первого лица, игры Chivalry 2, анонсировали новую систему прогресса, которая скоро появится в проекте. Она близка к системам прогресса, которую можно видеть в других многопользовательских играх — игроков ждет Campaign Pass.

Как объясняют разработчики Chivalry 2, игроки смогут при помощи Campaign Pass зарабатывать различные награды. Как и в традиционном боевом пропуске, игроков ждут различные внутриигровые награды: валюта и предметы. Боевой пропуск добавят вместе с апдейтом Winter War, и «зимний» пропуск будет постоянным. Будущие Campaign Pass в Chivalry 2 могут быть постоянными или временными в зависимости от обновления. Кроме бесплатных уровней наград, игроки смогут получить отдельно награды премиального уровня.


Некоторые из наград боевого пропуска Winter War можно видеть ниже. На данный момент нет точной даты, когда разработчики выпустят обновление в релиз.









Напомним, игра Chivalry 2 доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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