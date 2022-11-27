. В конце ноября 2022 года православные чтут икону Божией Матери Купятицкой и читают особые молитвы
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В конце ноября 2022 года православные чтут икону Божией Матери Купятицкой и читают особые молитвы

В конце ноября 2022 года православные чтут икону Божией Матери Купятицкой и читают особые молитвы

Память Купятицкой иконы Божией Матери православные христиане чтут 28 ноября 2022 года. Ку­пя­тиц­кая ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы пред­став­ля­ет со­бой неболь­шо­го раз­ме­ра мед­ный крест. На од­ной сто­роне кре­ста ре­льеф­но изо­бра­же­на Бо­го­ма­терь с Пред­веч­ным Мла­ден­цем на ле­вой ру­ке, на дру­гой – Рас­пя­тие.

История появления иконы Божией Матери Купятицкой

Купятицкая икона Божией Матери явилась в 1180 году около села Купятич, расположенного в пределах бывшего Пинского уезда Минской губернии.


Обретена икона в лесу, на дереве, крестьянской девушкой Анной, пасшей скот. Образ – в виде креста – излучал необычайный свет между деревьями.

Крестьяне построили на месте чудесного явления иконы церковь во имя Пресвятой Богородицы, где поставили обретенную икону. Через несколько лет татары сожгли церковь.

Вторично икона обретена через много лет на месте сгоревшего храма случайным путником по имени Иоаким. Крестьяне перенесли крест-икону в сельскую церковь. Иоаким же остался при храме пономарем, по внушению Божиему.

В начале ХVII века при церкви был устроен Купятицкий монастырь, который захватили в конце века католические, а затем – униатские монахи.

О чем просят и самые сильные молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Купятицкая»

Днесь радостно празднуем память явления чудотворнаго образа Твоего в Кресте, Владычице, иже щит явися Веры Православныя, укрепляяй и спасаяй во дни тяжких испытаний с верою притекающих к Тебе. Сице прилежно молимся: Буди всегда наша Заступница.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Купятицкая»

Многими чудесы прослави Господь церковь Купятицкую Твоею иконою, Богородице: всем бо предстательствуеши, Благая, прибегающим с верою в Священный Твой Покров. Инаго убо не имуще грешнии в бедах и скорбех приснаго избавления, обремененнии грехми многими, разве Тебе, Мати Бога Вышняго, вопием Ему.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Купятицкая»

О, Преблагословенная Владычице, всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Приими хвалебное и благодарственное пение нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Сына и Бога Твоего, да милостив будет неправдам нашим, пробавит благость Свою чтущим Всечестное имя Твое и с верою и любовию поклоняющимся чудотворному образу Твоему. Сохрани землю нашу от всякия беды, посли мир людем на земли, собери вся христианы во едино стадо право славящих Бога в Троице Единаго. Утверди нас всех в Вере Христове и в усердии к Церкве Православней. Вложи в сердца наша дух страха Божия, благочестия и смирения. В напастех терпение нам подаждь, во благоденствии воздержание, к бли́жним любовь, ко врагам всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия. В страшный день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего́ Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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