. В Кремле допустили, что в Европарламенте «настанет прозрение» относительно России
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В Кремле допустили, что в Европарламенте «настанет прозрение» относительно России

В Кремле допустили, что в Европарламенте «настанет прозрение» относительно России

У резолюции Европарламента о признании России страной — спонсором терроризма нет юридически обязывающего характера, Москва не принимает ее близко к сердцу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Пескова, Европарламент основывает свою работу на эмоциональном подходе. К тому же, не является секретом тот факт, что ЕП в последнее время не питал особой любви к России, а РФ в ответ не особо желала принимать во внимание происходящее там или принимать это близко к сердцу.

«Ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться», — отметил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия фиксирует дефицит профессионализма в Европарламенте. При этом он назвал эмоции «переменчивым делом». «Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение настанет», — заключил Песков.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, согласно положениям Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года, которой руководствуются 187 государств, включая Россию, страны ЕС и Украину, понятие «государства — спонсора терроризма» не имеет никакого смысла.

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По материалам: pnp.ru

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