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В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с полицией

В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с полициейBILD: около 900 человек приняли участие в антиамериканской демонстрации в Лейпциге

В городе Лейпциг на востоке Германии прошла антиамериканская демонстрация, закончившаяся столкновениями с полицией и задержаниями активистов. Об этом пишет Bild.

По данным издания, в митинге приняли участие около 900 человек. Демонстрация прошла под лозунгом «Ami go home!» («Американцы, идите домой!») перед консульством США и зданием Федерального административного суда. Протестующие требовали вывода американских войск и ядерного оружия с территории Германии.

В то же время представители левых сил провели контрдемонстрацию. По данным полиции, на ней тоже были беспорядки, полиции пришлось задержать некоторых активистов. Было возбуждено более десятка уголовных дел.

Ранее обозреватель журнала Focus Габор Штайнгарт заявил, что немецкая экономика попала в «опасные клещи» Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон полон решимости организовать свое будущее процветание за счет Китая и Европы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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