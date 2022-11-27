. В Overwatch 2 появится трансформирующийся танк Раматтра, показали его способности

Вадим Карасев





Разработчики из Blizzard представили нового героя, который появится в условно-бесплатном шутере Overwatch 2. Герой Раматтра станет доступен уже 6 декабря, и его относят к танкам (это будет уже 11 танк в игре). При этом, он обладает уникальной возможностью трансформации.

Раматтра может переключаться между двумя формами. Стандартная форма позволяет ему атаковать посохом, ставить силовые барьеры и бить по областям. Силовая форма отличается другим внешним видом героя и в такой форме он наносит урон на расстоянии с помощью силовых импульсов, блокируя атаки при помощи специального щита. Ниже можно посмотреть геймплейный ролик, где представляют его способности.

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Добавят Раматтру в Overwatch 2 вместе со стартом 2 сезона — 6 декабря. Героя можно будет бесплатно разблокировать при прокачке пропуска до 55 уровня.