. В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев

Вадим Карасев

В польском городе Глухолазы зафиксировано массовое отравление украинских беженцевСюжетУкраинские беженцы

В Польском городе Глухолазы зафиксировано массовое отравление украинских беженцев: более 20 человек госпитализированы. Об этом сообщает портал inPoland.

«Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от 2 до 16 лет. Всего отравились 23 человека — 8 взрослых и 15 детей», — сказано в публикации.

Местные медики заявили об обычном пищевом отравлении, однако результатов лабораторных исследований еще нет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины численностью от 1,1 до 1,2 миллиона планируют остаться в Польше на долгий срок. Свыше 90 процентов желающих находиться в стране — женщины с детьми.