. В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
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В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев

В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцевВ польском городе Глухолазы зафиксировано массовое отравление украинских беженцевСюжетУкраинские беженцы

В Польском городе Глухолазы зафиксировано массовое отравление украинских беженцев: более 20 человек госпитализированы. Об этом сообщает портал inPoland.

«Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от 2 до 16 лет. Всего отравились 23 человека — 8 взрослых и 15 детей», — сказано в публикации.

Местные медики заявили об обычном пищевом отравлении, однако результатов лабораторных исследований еще нет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины численностью от 1,1 до 1,2 миллиона планируют остаться в Польше на долгий срок. Свыше 90 процентов желающих находиться в стране — женщины с детьми.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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