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В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности

В российском городе продлили высокий уровень террористической опасностиВласти Севастополя продлили высокий уровень террористической опасности до 12 декабря

Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Желтый уровень террористической опасности на территории города будет действовать с 18:00 27 ноября 2022 года до 18:00 12 декабря.

Отмечается, что решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию.

В правительстве заверили, что в регионе принимаются необходимые дополнительные меры по безопасности.

Режим высокой террористической опасности в Севастополе ввели 1 августа — тогда губернатор города Михаил Развожаев заявил, что сейчас Севастополь является прифронтовым городом. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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