. В РПЦ заявили о необходимости Украине «приклеиться к кому-то»
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В РПЦ заявили о необходимости Украине «приклеиться к кому-то»

В РПЦ заявили о необходимости Украине «приклеиться к кому-то»Священник РПЦ Волков: Украина не может быть самостоятельной и должна к чему-то приклеиться

Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии», священник Александр Волков отказал Украине в суверенитете. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По его утверждению, «Украина сама по себе — явление, которое не может быть самостоятельным». «Она должна к чему-то примыкать», — сказал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Волков пояснил, что Украина, когда входила в состав Российской империи и СССР, обладала великой культурой, экономикой и людьми. Сегодня же, считает он, Украине «надо к кому-то еще приклеиться, поскольку такова ее сущность».

23 ноября стало известно, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны. По словам депутата украинского парламента Ирины Фриз, целью этого проекта является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

Церковный раскол на Украине произошел в 2018 году. Тогда раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата — образовали так называемую Православную церковь Украины, не признанную большинством православных церквей мира.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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