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В США назвали решения Байдена смертоносными для Европы

В США назвали решения Байдена смертоносными для ЕвропыPolitico: курс Байдена по сдерживанию Китая обернется для Европы экономической катастрофой

Курс президента Джо Байдена, направленный на сдерживание Китая, не соответствует интересам европейских союзников. Такое мнение выразил колумнист Politico Николас Винокур.

Автор статьи считает, что в результате данных решений американского лидера страны Европы могут столкнуться со смертоносными последствиями. Среди них Винокур выделил неожиданный вывод войск Вашингтона из Афганистана, трансатлантический конфликт по поводу продажи подводных лодок Австралии и набирающую обороты ссору по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии зеленым американским предприятиям. «Администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох», — говорится в статье.

Также колумнист заявил, что европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются со своими союзниками, но и иногда не информируют их о своих планах. Он добавляет, что в основе политики Белого дома лежит вежливое безразличие, основной целью которого является противостояние Китаю. «В Евросоюзе считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы», — полагает автор.

Также Винокур уличил Байдена в том, что он заботится исключительно об американских интересах, а странам ЕС остается только страдать из-за несправедливости.

Ранее обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер рассказал об ошибке Джо Байдена, которая поставила его перед трудным выбором. По мнению журналиста, США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если Байден не изменит энергетическую политику.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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