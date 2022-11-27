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В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине

В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на УкраинеВедущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине

Президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине ради финансовой выгоды, чем вредит большинству американцев. Об этом рассказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, сюжет доступен на YouTube.

По словам журналиста, процветание американской экономики всегда зависело от дешевых цен на энергоносители. Их рост, как полагает ведущий, загоняет большинство людей в бедность, но позволяет расширить полномочия правящего класса.

Карлсон подчеркнул, что прекращение огня на Украине — единственный способ разрешить эту проблему и вновь опустить цены на сырье, а также обвинил Байдена в игнорировании проблемы.

«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса», — сказал Карлсон.

Ранее обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер рассказал об ошибке Байдена, которая поставила его перед трудным выбором. По мнению журналиста, США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если американский лидер не изменит энергетическую политику.

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По материалам: lenta.ru

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