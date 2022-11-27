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В США заявили о способности России уничтожить Украину за день

В США заявили о способности России уничтожить Украину за деньЭкс-работник Белого дома Робертс: Москва может разрушить Киев за день без ядерного оружия

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Россия способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. Таким мнением он поделился в публикации на своем сайте.

Чиновник указал, что такую вероятность продемонстрировали удары по инфраструктуре Украины со стороны России. Москва, по словам Робертса, не применяет столь радикальных мер из-за исторической общности. «Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — пояснил бывший работник Белого дома.

Робертс подчеркнул, что представление американцев и европейцев о ситуации не соответствует действительности из-за стараний западных СМИ создать видимость «проигрыша» России.

Ранее представитель Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин сумел предотвратить план США, которые стремились лишить Москву выхода к Черному и Средиземному морям. Робертс также отметил, что решение российского лидера о принятии Крыма и Севастополя в состав России после проведения референдумов является правильным.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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