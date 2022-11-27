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Во Франции призвали Макрона и Байдена разобраться с Зеленским

Во Франции призвали Макрона и Байдена разобраться с ЗеленскимФранцузский политик Филиппо: Украине следует начать возвращать деньги за военную помощь

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также главе США Джо Байдену необходимо попросить лидера Украины Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную Киеву военную помощь. Такое мнение выразил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Тот факт, что украинский лидер не возмещает Западу расходы на поставку вооружений делает ситуацию позорной, считает Филиппо. «Байден, Макрон и Урсула хотя бы попросили Зеленского репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях?! Все разоблачения хранятся в документах Пандоры», — написал он.

Ранее сообщалось о стремительном истощении арсеналов западных стран на фоне непрерывных поставок вооружений и боеприпасов на Украину. Отмечалось, что дефицит запасов в арсеналах Соединенных Штатов и их союзников настолько ощутимый, что их не хватает для военного планирования и обучения солдат.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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