. Восточный гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Смена сезона в Восточном гороскопе всегда имеет очень большое значение. Эксперты в этой области рассказали, каким будет грядущий период для людей, рожденных под покровительством каждого из двенадцати животных-талисманов.

Для начала важно понимать, что встреча зимы должна пройти без отрицательных эмоций и уныния. Тут вам на помощь придут пять эффективных техник очищения от негативной энергии. В целом эти семь дней должны быть достаточно благоприятными, поэтому вы заранее можете настроиться на оптимистичную волну.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Крысам срочно необходимо отказаться от агрессивной стратегии в любовных отношениях. Если хочется найти вторую половинку, то стоит создать страничку на сайтах знакомств. Если хочется решить какую-то проблему в уже созданных отношениях, придется научиться идти на компромисс, научиться слушать и понимать близкого человека. У Крыс может быть много недоброжелателей в этот период, поэтому эксперты советуют им почаще пользоваться семью способами защиты. Это будет время, когда нужно доверять лишь себе, поскольку многим захочется взять своё обманом и хитростью.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам в период с 28 ноября по 4 декабря можно положиться на магию правильных мыслей, стараясь начать формирование тех черт характера, которые привлекают счастье. Это неплохое время для попыток стать лучше, причем не только внутренне, но и внешне. Если давно хотелось сбросить лишние кило или сменить прическу. Настал тот самый момент, когда сделать это можно эффективнее всего. Внешние изменения станут спасательным кругом в серой картине. Если хочется ярких красок, придется взять кисть и разукрасить свою жизнь самостоятельно, не ожидая помощи.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тиграм придется научиться противостоять неприятностям, поскольку на этой неделе их могут ожидать мелкие проблемы буквально на каждом шагу. Тем не менее, эксперты в области Восточных прогнозов уверены в том, что проблемы Тигров быстро исчерпают себя, а по итогу принесут не разочарования и усталость, а понимание того, где нужно искать счастье. Это будет неделя философских размышлений и важных разговоров с самими собой. Многие Тигры смогут понять свое место в этом мире и поставить перед собой важные новые задачи на будущее и на конец этого года.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кролики смогут на этой неделе стать теми. Кем им хотелось стать последние месяцы. Они смогут получить много удачи от Вселенной и добиться поставленных целей. Ускорить приближение триумфа им поможет такой инструмент как свиток желаний. Все свои цели важно фиксировать на бумаге, чтобы они не растворялись в воздухе. Это хорошее время для путешествий, попыток сменить обстановку. Часть свободного времени эксперты советуют Кроликам посвятить своей семье и близким. Помощь людям окажется огромным вкладом в светлое будущее и в очистку кармы.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам на стыке зимы и осени стоит побольше времени уделять своему эмоциональному и психическому здоровью. Нужно заниматься любимыми делами, поменьше вспоминать о прошлом и бороться с депрессивными мыслями. Энергетика этой недели прекрасно подходит для развлечений и попыток стать счастливее. Можно также попробовать скорректировать свое питание, добавив в рацион больше продуктов, помогающих бороться с депрессией. Еще эксперты рекомендуют опасаться негативных и ненадежных людей, ведь многие из них захотят обвести Драконов вокруг пальца.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

На этой неделе нет места для зависти. Она убивает нашу удачу, что будет весьма актуальным и для Змей тоже. Эти люди могут погрязнуть в зависти, наблюдая за тем. Как у других получается добиваться своих целей и решать проблемы. Не нужно завидовать, поскольку сейчас рожденные в го Змеи могут узнать о себе и об окружающем их мире много нового. Если они будут сравнивать себя с другими людьми и принижать свои заслуги, это не приведет ни к чему хорошему. В таком случае могут вернуться старые проблемы, а также сильно упасть продуктивность.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

В жизнь Лошадей могут прийти глобальные и важные перемены. На их приближение будут указывать семь признаков. Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти, а все плохое рожденные в год этого животного-талисмана смогут забыть. Начинается время, когда полезно проявлять заботу о своем здоровье и о близких людях. Тем Лошадям, у которых есть дети, важно подарить им все свое свободное время и внимание. В деловой сфере этих людей тоже ждут определенные прорывы, так что важно не сидеть и не ждать удобного случая, а создавать его самим.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Всем тем. Кто был рожден в год этого животного-талисмана, на этой неделе могут начать сниться кошмары. Чтобы правильно трактовать неприятные сновидения, советуем ознакомиться со статьей о том, что пытается нам рассказать наше подсознание, когда мы видим подобные сны. Также стоит сказать пару слов об интуиции этих людей. Она их точно не подведет, особенно в сложных и непредсказуемых ситуациях. Жизнь может наполниться противоречиями, но Козы успешно с ними справятся, ведь эти люди умеют отличать важное от напускного.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

У Обезьян ожидается динамичная неделя, на которой новые дела могут появляться очень часто. Запаса сил может не хватать, так что лучше заранее ознакомиться с методами восполнения жизненной силы. Рожденных в год этого животного часто относят к заносчивым людям. Это отчасти правда, но на этой неделе у них будет реальный шанс стать лучше. Нужно начать думать об окружающих и меньше ставить себя на пьедестал. Эксперты рекомендуют им играть исключительно за команду добра, не прибегая к таким методам достижения целей как обман, манипуляции.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Петухам на этой неделе очень сильно помогут минералы, являющиеся проводниками энергии. С их помощью рожденные в год этого сильного животного успеют сделать все задуманное, а также у них останется время и на самих себя, на семью и на развлечения. В целом период с 28 ноября по 4 декабря можно считать очень благоприятным для любых новых начинаний, смены работы, открытия бизнеса и поисков новых источников дохода. Про осторожность лучше не забывать, ведь чрезмерные финансовые траты могут привести к серьезным убыткам.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам важно избавиться поскорее от негативных привязок. Вселенная поможет им в этом, сведя их с приятными людьми, которые спровоцируют рост оптимизма, помогут обрести веру в себя. В конце недели Собаки могут стать свидетелями не очень приятной ситуации. Если она никак не будет их затрагивать, лучше оставить при себе свое мнение и не влезать в чужие проблемы. Также мироздание поможет на этой неделе Собакам превратить все свои недостатки в сильные стороны. Эти люди поймут, как можно применить на практике полученные ранее знания.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Рожденные в год Свиньи в эти семь дней будут крайне удачливыми. Очень важно не спугнуть удачу негативными мыслями и запретными словами. Настало время для смены приоритетов, для постановки новых задач. Сейчас очень благоприятный период для путешествий, деловых поездок. Ненужно бояться плохих мыслей, ведь они в некоторых случаях выступают в роли мотиватора. Эксперты советуют не думать о мести, иначе придется выкопать вторую могилу рядом с той, что Свиньи готовят своим врагам. Любая попытка отомстить будет заведомо проигрышной, каким бы совершенным не был план.