. 16-летний сын Екатерины Климовой вырос настоящим красавцем
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16-летний сын Екатерины Климовой вырос настоящим красавцем

16-летний сын Екатерины Климовой вырос настоящим красавцем
Актриса Екатерина Климова поделилась семейным фото с детьми в честь Дня матери. Екатерина Климова редко делится в соцсетях снимками своих детей. Чаще всего в кадр с актрисой попадает ее младшая дочь Белла. Однако сегодня в честь Дня матери звезда сделала исключение и показала всех своих детей от разных мужей. В кадре Климова предстала во время летнего отдыха с семьей. Все пятеро на фото выглядят счастливыми и расслабленными. Екатерина решила сняться без макияжа. Обычно, фанаты указывают на то, как молодо выглядит многодетная мама. Однако на этот раз все внимание было обращено на старшего сына знаменитости — Матвея. Сын Игоря Петренко заметно повзрослел и стал настоящим красавцем!
«А вы точно их мама, а не сестра?», «Шикарная», «С праздником», «Красивые дети, красавица мама», «Старший ваш просто божественно красив», «Матвей — невероятный красавчик!», «Старший взял себе лучшее от родителей», — не удержались пользователи от комплиментов в адрес 16-летнего юноши. Напомним, у Екатерины четверо детей. Старшую дочку Лизу она родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея - с артистом Игорем Петренко, младшую дочь Бэллу -  с актером Гелой Месхи. Несмотря на то, что инициатором развода во всех трех браках выступала Климова, с бывшими мужьями она сумела сохранить ровные отношения и продолжает воспитывать совместных детей.
# Шоу-бизнес Климова Екатерина
По материалам: z-aya

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