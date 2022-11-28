. 17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах
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17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах

17 продуктов, которые словно были созданы по ошибке, но при этом спокойно продаются в магазинах

Чтобы привлечь побольше посетителей, различные магазины и супермаркеты работают не только над рекламой, но и над расширением ассортимента. Ведь большое разнообразие товаров — отличный повод заглянуть за покупками и как следует рассмотреть продуктовые полки.

Иногда владельцы магазинов забываются и пытаются разместить у себя в торговых залах едва ли не все товары мира. В связи с этим иногда покупателям на глаза попадаются крайне странные продукты и штуковины. Безусловно, они привлекают внимание. Но захочется ли их приобретать? Это уже другой вопрос. Хотя, как говорится, на любой товар найдётся свой потребитель.

Предлагаем вам взглянуть на необычные товары, которые были найдены на полках различных магазинов любопытными покупателями. Возможно, что-то из представленного заинтересует и вас.

Консервированные пончики — мечта гурмана

creedfeed

А вот и консервированные яйца подоспели. Кто-то любит есть их вместо солёных огурцов

jordanrstoner

Точилка для моркови. Для чего? Не совсем понятно. Но вдруг пригодится?

never-off

В этом магазине продаются уже взбитые яйца. Зачем в лишний раз напрягаться?

loudribs

В продуктовом магазине, который находится в моём районе, продаются торты в виде индейки

No-Cat440

В продуктовом магазине продаются страусиные яйца

loopdeloop15

Чтобы приготовить такое яйцо, понадобится очень большая кастрюля или сковородка.

Стул в виде пня. Что-то здесь не так…

diarrheaticavenger

«Травяные» шлёпанцы

Gregrodilanti

Если вам не хватает отдыха за городом, то эти тапочки смогут частично компенсировать его.

Свежего горного воздуха не хотите ли?

AutomaticAd5811

Некоторые компании уже в буквальном смысле научились продавать воздух.

Специальная вода для котов

hikikomoriis

Миниатюрная Nutella. Как раз на один бутерброд

ANC_90

Обед для взрослых. Включает в себя две банки пива, картофелину и большой стейк

yellitout

В супермаркетах в Армении продают подсолнух целиком

viewerdoer

В Швейцарии все варёные яйца красят в яркие цвета

iTwango

Тут возникает закономерный вопрос — для чего производители это делают? Ответ на самом деле достаточно прост. Варёные яйца хранятся дольше сырых. А с помощью покраски создаётся специальный защитный слой на скорлупе, который позволяет сохранить свежесть ещё дольше.

Котлеты с голубикой

StillDoozy

Выглядят заготовки не очень. Возможно, вкус полностью компенсирует внешний вид.

Желе с целыми помидорами без кожицы

AnaChell

Сегодня в магазине увидел бутылочку, которая на самом деле набор инструментов

KasheiSmertnii

Здесь вы можете посмотреть фото удивительных и редких продуктов, которые были в тарелке далеко не у каждого человека.

# Интересное
По материалам: twizz

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