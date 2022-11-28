. 18 комиксов от «горе-мамани», которая превращает головную боль мам в забавные картинки
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18 комиксов от «горе-мамани», которая превращает головную боль мам в забавные картинки

18 комиксов от «горе-мамани», которая превращает головную боль мам в забавные картинки

Жизнь мамы полна своих печалей и радостей. Сегодня мы познакомим вас с комиксами художницы по имени Даша, которая выкладывает их в сеть под ником goremamanya. Даша по образованию психолог. Её студенческая жизнь была активной, а потом «работа, любовь, беременность» — и вот художница познала все прелести материнства. Комиксы стали для неё отдушиной, и теперь она превращает в картинки головную боль всех мам.

Просто такая сильная любовь

goremamanya

Когда вернулась из салона, а муж не видит разницы

goremamanya

Холодный чай — вечный спутник мамы малыша

goremamanya

Когда ребёнок разделяет эмоции мамы

goremamanya

Или почему мамы не носят длинные серьги так часто, как хотелось бы.

Домашние тренировки

goremamanya

Ни с чем не сравнимое мамское утро

goremamanya

Мужской совет

goremamanya

Ежедневная мантра

goremamanya

На своём языке

goremamanya

Мамы в декрете

goremamanya

Во всех песочницах мира

goremamanya

Чужие игрушки всегда милее.

Непредсказуемые дети

goremamanya

Нелегко приходится краскам в руках ребёнка

goremamanya

Беспроигрышная возможность отвлечь ребёнка на некоторое время

goremamanya

Среди любимых мультфильмов дочки художницы «Котёнок Гав», «Маша и медведь», советский «Винни Пух» и «Малышарики».

Многое меняется, но что-то остаётся прежним

goremamanya

Можно вечно смотреть на то, как течёт вода, горит огонь и ребёнок качается на качелях

goremamanya

Контрасты

goremamanya

Порой ребёнку не хватает пространства для самовыражения


goremamanya

А здесь вы можете найти комиксы от художника, который во всех ситуация может найти неожиданный поворот.

# Интересное
По материалам: twizz

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