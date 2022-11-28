18 комиксов от «горе-мамани», которая превращает головную боль мам в забавные картинки
Жизнь мамы полна своих печалей и радостей. Сегодня мы познакомим вас с комиксами художницы по имени Даша, которая выкладывает их в сеть под ником goremamanya. Даша по образованию психолог. Её студенческая жизнь была активной, а потом «работа, любовь, беременность» — и вот художница познала все прелести материнства. Комиксы стали для неё отдушиной, и теперь она превращает в картинки головную боль всех мам.
Просто такая сильная любовь
Когда вернулась из салона, а муж не видит разницы
Холодный чай — вечный спутник мамы малыша
Когда ребёнок разделяет эмоции мамы
Или почему мамы не носят длинные серьги так часто, как хотелось бы.
Домашние тренировки
Ни с чем не сравнимое мамское утро
Мужской совет
Ежедневная мантра
На своём языке
Мамы в декрете
Во всех песочницах мира
Чужие игрушки всегда милее.
Непредсказуемые дети
Нелегко приходится краскам в руках ребёнка
Беспроигрышная возможность отвлечь ребёнка на некоторое время
Среди любимых мультфильмов дочки художницы «Котёнок Гав», «Маша и медведь», советский «Винни Пух» и «Малышарики».
Многое меняется, но что-то остаётся прежним
Можно вечно смотреть на то, как течёт вода, горит огонь и ребёнок качается на качелях
Контрасты
Порой ребёнку не хватает пространства для самовыражения
А здесь вы можете найти комиксы от художника, который во всех ситуация может найти неожиданный поворот.