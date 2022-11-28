. 18 комиксов от «горе-мамани», которая превращает головную боль мам в забавные картинки

Жизнь мамы полна своих печалей и радостей. Сегодня мы познакомим вас с комиксами художницы по имени Даша, которая выкладывает их в сеть под ником goremamanya. Даша по образованию психолог. Её студенческая жизнь была активной, а потом «работа, любовь, беременность» — и вот художница познала все прелести материнства. Комиксы стали для неё отдушиной, и теперь она превращает в картинки головную боль всех мам.

Просто такая сильная любовь

Когда вернулась из салона, а муж не видит разницы

Холодный чай — вечный спутник мамы малыша

Когда ребёнок разделяет эмоции мамы

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Или почему мамы не носят длинные серьги так часто, как хотелось бы.

Домашние тренировки

Ни с чем не сравнимое мамское утро

Мужской совет

Ежедневная мантра

На своём языке

Мамы в декрете

Во всех песочницах мира

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Чужие игрушки всегда милее.

Непредсказуемые дети

Нелегко приходится краскам в руках ребёнка

Беспроигрышная возможность отвлечь ребёнка на некоторое время

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Среди любимых мультфильмов дочки художницы «Котёнок Гав», «Маша и медведь», советский «Винни Пух» и «Малышарики».

Многое меняется, но что-то остаётся прежним

Можно вечно смотреть на то, как течёт вода, горит огонь и ребёнок качается на качелях

Контрасты

Порой ребёнку не хватает пространства для самовыражения

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А здесь вы можете найти комиксы от художника, который во всех ситуация может найти неожиданный поворот.