. 6 вещей, от которых нужно отказаться в декабре 2022 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Счастливые люди — это те, кто умеют очищать свою жизнь от всего, что тянет их ко дну. Если вы хотите стать счастливее в декабре, придется избавиться от нескольких вещей. Это поможет вам обойти стороной проблемы.

Счастье заключается в выработке правильных привычек. В декабре очень важно формировать такие привычки, ведь завершение года всегда является максимально ответственным временем. Для этого декабря подобный подход вдвойне актуален, поскольку настроение планет будет, мягко говоря, не самым лучшим.

Лень

Иногда полениться полезно, но в декабре этого делать точно нельзя. В этом месяце нужно как можно скорее завершить все самые важные дела, чтобы встретить Новый год навеселе и со спокойной душой. Заканчивается этот сложный неприятный год, поэтому нужно закончить то, что было начало. Если вы унесете с собой в 2023 год то, что было начало в 2022 то, есть вероятность того, что он начнется далеко не с самой благоприятной ноты.

Сожаления

В 2022 году мы много сделать не смогли или не успели. Если не избавиться от сожалений, следующий год начнется с переживаний и повышенного негатива. Прошлое должно остаться в прошлом, иначе будет крайне сложно настроиться на праздничный лад. Благо, что в этом месяце раскроет полностью свою силу Юпитер, который в конце ноября избавился от ретроградности. Он поможет всем нам обрести оптимизм и стать позитивнее.

Спонтанность и спешка

Декабрь — это время, в которое нужно знать, к чему вы идёте. Спонтанность и склонность к рискам может стать причиной поражений и неурядиц. Старайтесь в этом месяце планировать заранее все свои дела и ни в коем случае не откладывать на потом то, что нужно сделать сейчас.

Сплетни

Ни в коем случае не пытайтесь очернить чужую репутацию. Не рассказывайте о людях то, чего бы вы никогда не рассказали о себе. В декабре стоит быть внимательнее к тому, что и как вы говорите о других людях, поскольку по неосторожности можно сильно испортить себе карму.

Риск

Постарайтесь в декабре держаться знакомых берегов. Занимайтесь делами, которые привычны для вас и которые получается делать лучше всего. Если вы будете идти на риск, то знайте, что негативные последствия неудач могут крайне отрицательно сказаться на настроении при встрече Нового года.

Доверчивость

Ни в коем случае не верьте людям на слово. Особенно это касается малознакомых личностей, подозрительных людей. Если вам говорят, что вы сможете разбогатеть за минуту или заработать денег ничего не делая, это ложь. В декабре будет больше желающих нажиться на чужом горе. Остерегайтесь обмана и не надейтесь на порядочность других людей.