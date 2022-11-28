. Алла Пугачева потратила на свою красоту сотни тысяч
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Алла Пугачева потратила на свою красоту сотни тысяч

Алла Пугачева потратила на свою красоту сотни тысяч
Эксперт рассказал, что с собой сделала певица Алла Пугачева. Артистка воспользовалась тем, что в Израиле её не преследуют назойливые папарацци. Народная артистка, как считает бьюти-эксперт  Ирина Ковалевич, стала частой гостьей местного центра пластической хирургии. Если верить слухам, то она за последнее время провела несколько манипуляций с лицом, чтобы вернуть увядающую красоту. По самым скромным подсчетам, Примадонна потратила на преображение около миллиона рублей. В эту сумму вошли разные процедуры по подтяжке кожи лица. Например, блефаропластика и коррекция птоза бровей, а также более масштабные хирургические вмешательства.
«Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами, думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому ещё инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки»,— говорит Ковалевич «КП». Результат изменений Пугачева продемонстрировала недавно зрителям спектакля «Берегите ваши лица» в Тель-Авиве. Певица пришла на премьеру в компании своего мужа, который на её фоне теперь не выглядит таким уж молодым. Ранее, напомним, на серьезную операцию по омоложению решилась ведущая Алла Довлатова. Она ложилась под нож хирурга дважды за полгода. Сначала она сделала лифтинг лба, а затем блефаропластику. Некоторым пациентам эти две операции проводят одновременно, но Довлатовой врач рекомендовал сделать перерыв, чтобы не нарваться на неприятные последствия.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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